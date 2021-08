Levante in concerto a Lecce: scaletta e info

Levante ha lasciato la sua Catania per raggiungere la regione che ospiterà la prossima tappa della tournée estiva con la quale sta portando la sua musica d'avanguardia nelle maggiori località della penisola. Il prossimo concerto, in programma il 6 agosto a Lecce, in Piazza Libertini , location allestita con posti a sedere, è sold out ma sono ancora disponibili i biglietti per le date successive, tra cui il live di Forte dei Marmi il prossimo 19 agosto.

A Lecce per l'“Oversound Music Festival”

approfondimento

Levante, "Dall'alba al tramonto" è la nuova canzone: il testo

Prosegue la marcia in musica di Levante, una delle protagoniste più apprezzate dell'estate della ripresa degli eventi dal vivo in Italia. L'artista è attesa in Puglia, per un live a Lecce all'interno dell'“Oversound Music Festival”, data che ha già registrato il tutto esaurito. La location è all'aperto ed è stata allestita con posti a sedere distanziati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di eventi con presenza del pubblico. Il concerto si terrà in Piazza Libertini a partire dalle 19:30 e rientra nella rassegna “Lecce in scena”. Oltre a Levante a Lecce in calendario anche Mahmood, Willy Peyote, Max Pezzali, Niccolò Fabi e molti altri nomi della musica Made in Italy.



Claudia Lagona, in arte Levante, a Lecce porterà sul palco lo spettacolo ideato per la tournée “Dall'alba al tramonto Live” che prende il nome dal titolo dell'ultimo singolo “Dall’alba al tramonto”, pubblicato a fine maggio. In questo tour la cantautrice torinese ha inserito dei live speciali che sfruttano i due momenti della giornata in cui spunta e tramonta il sole. La data di debutto del tour, infatti, è stato uno speciale spettacolo dal vivo all'alba, con inizio alle ore 6; quella di Lecce sarà un live con inizio al tramonto. Il concept del singolo racconta la connessione e l'interdipendenza degli opposti: anche in questo caso, quando si tratta di Levante, la musica non resta fine a se stessa ma è l'occasione di una riflessione più profonda, una delle ragioni per cui la cantante è ad oggi una delle voci più interessanti del panorama contemporaneo.