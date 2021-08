Valentina Tioli, è un’artista italiana tra le protagoniste di X Factor 7, il talent musicale di Sky Uno che tornerà il 16 settembre con la nuova edizione (GUARDA LO SPECIALE). Dopo il successo italiano del singolo Pressione Regolare, ripostato sui social anche dalla popstar americana Anastacia, Valentina arriva sulla scena musicale spagnola con il nuovo singolo Niña:una canzone dal sapore latino che unisce la lingua italiana a quella spagnola. Il singolo ha il featuring di Xriz, artista che conta più di 200 milioni di riproduzioni sul suo canale YouTube e che Valentina è entusiasta di avere nel suo progetto.



Gli ultimi singoli di Valentina Tioli tra cui Ombre Cinesi, Clessidra e Come al casinò hanno raggiunto milioni di views su YouTube, ottime recensioni su testate nazionali italiane, tra le quali Sky TG 24, e sono state inserite in playlist di successo su Tim Music e Youtube. La straordinaria vocalità dell’artista, unita al sound internazionale delle canzoni che scrive e che compone, insieme al suo storico producer Francesco Terrana, viene esaltata anche nelle sue performance live e nei suoi videoclip, dove non mancano mai ballerini, coreografie e passi di danza. Valentina è autrice di tutte le sue canzoni e ha scritto inoltre brani certificati disco d’oro per altri artisti italiani. Il nuovo singolo Niña sarà cantato live dall’artista anche in occasione del tour

italiano di Anggun, dove Valentina Tioli avrà l’onore di esibirsi come opening act.