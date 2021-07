Gianna Nannini in concerto a Verona: scaletta e info

Nell’”estate italiana” ricca di concerti non poteva mancare la data di Gianna Nannini nella città veneta dell’amore e del romanticismo. La rocker nostrana per eccellenza, sarà live questa sera, giovedì 29 luglio , direttamente dal palco allestito tra le mura ricche di storia del Castello Scaligero di Villafranca di Verona . L’appuntamento con lo show è per le ore 21:00, sulle note del tour “ Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza ”, laddove la cantante ripercorrerà in chiave totalmente acustica (accompagnata da un solo pianoforte) tutte le canzoni del suo ultimo album “La Differenza” (2019) così come i successi più famosi che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni. Un’occasione unica per assaporare l’anima ambivalente di Nannini, tra il suo essere fragile, ma anche forte ed energica.

Gianna Nannini in concerto a Villafranca di Verona, la scaletta

Continua il “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” tour organizzato da Friends&Partner in alcune tra le più prestigiose località italiane. Questa sera la rocker senese canterà direttamente dal palco del Castello Scaligero di Villafranca (VR) in una possibile scaletta di esibizioni che non cambierà molto rispetto alle precedenti date del tour. Inclusi tutti i brani del suo ultimo disco “La Differenza” e i suoi più grandi successi:

La differenza Romantico e bestiale Motivo (ft. Coez) Gloucester Road L’aria sta finendo Canzoni buttate Per oggi non si muore Assenza A chi non ha risposte Liberiamo Fenomenale Cinema Piccoli particolari I Maschi Ragazzo dell’Europa Fotoromanza Ogni tanto Profumo Pensami Io Amandoti Sei nell’anima Sabbie mobili Notti senza cuore Contaminata America Bello e impossibile Latin Lover Meravigliosa creatura Amore gigante Scandalo Lontano dagli occhi Aria

È arrivato poco meno di 24 ore fa, l’annuncio pieno di rammarico di Gianna Nannini che si vede di nuovo costretta a posticipare le date del tour autunnale e invernale in partenza a novembre del 2021. Ecco le parole che la cantante ha condiviso sui profili social ufficiali: “Friends & Partners comunica che, alla luce delle vigenti norme, i concerti di Gianna Nannini del tour “Palasport 2021”, previsti a partire dal 13 novembre, sono rinviati al 2022”.

Come dichiarato dagli stessi organizzatori, entro il 31 ottobre 2021 verranno comunicate le tutte le modalità ufficiali e le informazioni circa le nuove date in programma. I biglietti già acquistati in prevendita restano comunque validi per i nuovi concerti corrispondenti.