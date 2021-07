Levante in concerto a Nichelino: scaletta e info

Secondo live per Levante , tra le voci più interessanti della scena contemporanea. L'artista siciliana, torinese d'adozione , si esibirà a Nichelino, nella città metropolitana di Torino , come ospite della rassegna estiva all'aperto allo Stupinigi Sonic Park , evento musicale che vanta la presenza di nomi di tutto rispetto. Oltre a Levante, dal 30 giugno al 25 luglio, in calendario artisti di grande prestigio tra cui Marco Masini, che ha aperto la rassegna, e gli Psicologi + Bnkr44, che la chiuderanno. In mezzo, tra gli altri, Gianna Nannini, Max Pezzali, Emma, Nek, Antonello Venditti. Levante si esibirà il 22 luglio. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21:00.

Il live alle ore 21:00

approfondimento

Levante annuncia il terzo libro "E questo cuore non mente"

A Nichelino, per la data allo Stupinigi Sonic Park, Levante offrirà agli spettatori uno show serale. Per la data di apertura della tournée “Dall'Alba al tramonto Live”, l'artista ha invece ideato uno spettacolo dal vivo all'alba, con inizio alle ore 6 per il quale si è preparata insieme alla band e alla sua crew con soundcheck al tramonto, in uno scenario inedito e surreale. Come sempre, dietro ad ogni performance dell'artista siciliana c'è un concept e questa volta, si intuisce, proviene direttamente dal titolo dell'ultimo singolo “Dall’alba al tramonto”, pubblicato a fine maggio, una ballad in cui si racconta la connessione e l'interdipendenza degli opposti. Non solo musica quando è coinvolta Levante che a giugno ha lanciato sul mercato anche il suo terzo romanzo dal titolo “E questo cuore non mente”, edito da Rizzoli.

A Nichelino il concerto si svolgerà non più nel parco, come nelle passate stagioni, ma nel Cortile d’Onore allestito con mille posti a sedere distanziati tra loro con la facciata della Palazzina di Caccia a fare da sfondo. Questa location spettacolare consentirà a Levante di essere protagonista di uno spettacolo intimo che non mancherà di offrire momenti indimenticabili.