Samuele Bersani in concerto a Vigevano: scaletta e info

Prosegue la settimana ricca di concerti nell'ambito della rassegna Vigevano Estate. Samuele Bersani è il nome del grande ospite atteso questa sera, mercoledì 21 luglio, al Castello Sforzesco della città. Accompagnato dalla sua band di musicisti, il cantautore emiliano si esibirà sulle note di vecchi e nuovi successi per il suo "Tour Estemporaneo Estate 2021"

Si arricchisce di un altro nome importante il cast di Vigevano Estate, la fortunata kermesse musicale estiva che anche questo anno è ospitata dal Castello Sforzesco della città pavese. L’appuntamento è per le ore 21:00 di questa sera, mercoledì 21 luglio, con Samuele Bersani che porterà in scena la terza data del suo “Tour Estemporaneo Estate 2021”, dopo i concerti di Cogne (03/07) e Cremona (05/07). Accompagnato da un collettivo di musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria), Bersani si esibirà sulle note degli inediti lanciati con la pubblicazione dell’ultimo lavoro in studio “Cinema Samuele” (2020) e su alcuni storici brani di repertorio rivisitati per l’occasione in una chiave completamente rinnovata.

Samuele Bersani a Vigevano, la scaletta del concerto

Prendendo esempio da quanto già ascoltato durante il concerto inaugurale di Cogne, lo scorso 3 luglio e della replica a Cremona, lunedì 5 luglio, la scaletta che Samuele Bersani porterà sul palco di Vigevano includerà sicuramente i brani estratti dal suo ultimo disco "Cinema Samuele" e alcune tra le sue poesie in musica più famose e amate dal pubblico. Samuele Bersani è il fresco vincitore del Premio Tenco 2021 come miglior disco in assoluto dell'anno, un riconoscimento che lo "etichetta" come l'artista italiano con il maggior numero di targhe premio ottenute. Ecco la possibile scaletta dei brani che Samuele Bersani porterà in concerto questa sera a Vigevano, per una serata intera tra musica, sogni e canzoni d'autore: Pixel Il tiranno Mezza bugia Il tuo ricordo Harakiri Le Abbagnale Con te Scorrimento verticale L'intervista Distopici (Ti sto vicino) Psyco Occhiali rossi Spaccacuore En e Xanax Cattiva Lo scrutatore non votante Replay Il pescatore di asterischi Tu non mi basti mai (Lucio Dalla cover) Freak Coccodrilli Giudizi Universali Chicco e Spillo