Diodato in concerto a Roma: scaletta e info

Antonio Diodato è atteso nella Capitale sul prestigioso palco all'aperto dell'Auditorium Parco della Musica per una emozionante serata di musica dal vivo. Il cantautore è tra i protagonisti dell'estate musicale italiana col Tour “Live Estate 2021” un nome semplice per una tournée carica di significato perché segna la ripartenza di un settore, quello degli eventi e dei concerti, per cui l'artista si è molto speso nelle stagioni della pausa dovuta all'epidemia. Il cantante di Aosta si esibirà nei successi, più e meno recenti, che lo hanno consacrato negli ultimi anni come una delle voci più interessanti del panorama musicale nostrano contemporaneo.

On the road con la band

La voce di Diodato ha risuonato in Piazza Duomo a Pistoia, location della prima data del nuovo tour dell'artista aostano cresciuto in Puglia. Diodato ha aperto ufficialmente il suo tour “Live Estate 2021” nella cittadina toscana dove col suo concerto ha chiuso il Pistoia Blues Festival quest'anno dedicato ai cantautori che hanno reso e rendono grande la musica italiana. Dopo la tappa inaugurale alla rassegna “Storytellers - Suoni d'autore”, Diodato è partito con la sua crew diretto verso la Capitale per un'altra emozionante serata. Sono proprio i membri del suo staff, compagni di viaggio, i protagonisti della foto che l'artista ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale, bacheca virtuale dove raccoglierà tutte le impressioni di questa estate movimentata on the road dove attraverserà la penisola con tutto il suo bagaglio musicale. Diodato è felice ed emozionato, finalmente ci sarà un pubblico ad intonare i brani che lo hanno fatto balzare ai vertici delle classifiche nelle ultime stagioni, un anno e mezzo di popolarità inarrestabile che è iniziato con la straordinaria vittoria al Festival di Sanremo.

Nella tournée il cantautore si esibirà con la sua nutrita band composta da musicisti come Rodrigo D’Erasmo, al violino, Andrea Bianchi alle chitarre, Alessandro Commisso alla batteria, Gabriele Lazzarotti al basso, Lorenzo Di Blasi alle tastiere, Beppe Scardino, sax, baritono e fiati, e Stefano “Piri” Colosimo alla tromba e gli ottoni. Greta Zuccoli lo accompagnerà come seconda voce.



I nuovi brani in aggiunta alla setlist precedente

Rispetto agli ultimi live, Diodato canterà i brani dell'album “Che vita meravigliosa” uscito nel febbraio 2020, in aggiunta a quelli presenti nelle scalette delle ultime tournée, riportati di seguito.