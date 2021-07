Max Pezzali in concerto a Nichelino: scaletta e info

Max Pezzali a Nichelino, info

Dalle ore 21 Max Pezzali tornerà a far ballare il pubblico dello Stupinigi Sonic Park con il suo “Max 90 Live”, che porta in tour le hit degli 883, tutti i brani che hanno segnato un’epoca e la storia della musica italiana a partire dagli anni ’90. Ad accompagnarlo in tour i suoi musicisti, Giorgio Mastrocola (chitarra), Davide Ferrario (chitarra elettrica), Luca Serpenti (basso), Sergio Carnevale (batteria), Ernesto Ghezzi (pianoforte e tastiere), Dj Zak (programmazione, scratch). Come raccontato dallo stesso artista sui suoi profili social ufficiali, le serate del “Max90 Live” tour saranno un vero viaggio musicale dalle tinte amarcord. “Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, una decade di grande ottimismo e spensieratezza. Sarà un tour all’insegna dei ricordi e del revival in cui l’impianto scenico e le canzoni faranno riaffiorare gli incontri al bar, le mappe stradali di carta, la leva obbligatoria, il "deca"… Il mito e le emozioni di un decennio fighissimo".