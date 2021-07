Eris porta allegria con Reggaeton Salvaje: il video

Cantante, ballerino, performer cubano…eccomi qui! Sono Eris, vi ricordate di me? Sicuramente mi avete visto esibirmi nelle più note discoteche italiane; sapete il perché? Ora ve lo spiego. Nel 2014 sono arrivato in Italia e sin da subito sono entrato in contatto con la realtà della movida italiana, ballando e mettendo in mostra il mio talento artistico. Nel trascorso degli anni sentivo di poter dare di più e raggiungere ciò che ho sempre desiderato: trasmettere al grande pubblico, attraverso la mia

musica, ciò che più mi rappresenta. La voglia di vivere la vita nel quotidiano, aspettarsi di tutto e non rimanere sorpresi è la chiave della mia ispirazione. Dirvi quanto sia importante la musica per me è riduttivo, per anni è rimasta una passione, un piccolo sogno che passo dopo passo sta diventando una grande realtà.



L’opportunità è arrivata nell'anno passato, precisamente nel luglio del 2020, uscendo allo scoperto con il mio primo singolo, “Sigueme”, il quale mi ha lanciato ufficialmente nelle radio italiane. Da lì in poi, ho lavorato con il mio team producendo diversi brani,

tra cui “Reggaeton Salvaje”, prima opera distribuita da Universal Music. Con l’intenzione di trasmettere a 360 gradi emozioni forti e sensazioni uniche, dopo esserci concentrati sulla immaginazione, sui ricordi passati e nostalgici di quelle spiagge assolate e di quel rumore così dolce di onde marine, ho voluto portarvi con me in un mondo diverso, libero e sciolto da ogni forma di restrizione.



Il videoclip ufficiale di “Reggaeton Salvaje”, con la regia di Manuel Guaglianone, vi

farà immergere in una dimensione adrenalinica e coinvolgente. Tutto legato ad un amore passionale e selvaggio, ad una donna formosa e piacente e a un uomo spericolato disposto a tutto pur di conoscerla e portarla via con sé. Location diverse, ambienti ricercati, sguardi sensuali e corpi travolgenti. È proprio questo quello che stavamo cercando: eleganza, caparbietà, seduzione e coraggio. È inevitabile…nella vita ci sarà sempre bisogno di questi semplici, ma fondamentali quattro fattori, affinché possa essere affrontata al meglio con astuzia e destrezza. “Reggaeton

Salvaje” è, dunque, una dichiarazione fatta all’animo, all’audacia e all’impavido amore. Con sonorità fresche ed estive, il brano è accompagnato da una coreografia semplice, con passi al contempo moderni che donano all’opera una nota singolare ed esclusiva da non perdere! Nelle parole e nelle melodie c’è sempre un segno di originalità, caratteristico del mio essere energico e dinamico, bramoso di trasmettervi ogni piccola sfumatura e sfaccettatura musicale. Ogni aspetto verrà riproposto dal vivo il 30 luglio a Rimini in occasione della notte rosa, insieme all’intera riviera romagnola, quest’anno animata anche dai miei brani. Potremmo finalmente divertirci insieme cantando e ballando a ritmo di musica latina! Con l’intento di lasciare parte di me, in

ognuno di voi, non posso che invitarvi, ad ascoltare e a guardare il videoclip del mio nuovo singolo “Reggaeton Salvaje” e perché no, anche a cimentarvi a eseguire la coreografia che accompagna il tutto senza dimenticarvi di taggarmi su TikTok! A presto! Siate sempre pronti e preparati perché nuove idee esilaranti usciranno allo scoperto.