Colapesce e Dimartino in concerto a Spoleto: scaletta e info

Colapesce e Dimartino tornano sul palco dopo una pausa di quasi due settimane prima di riprendere la tournée estiva che li ha già visti sul palco sulle Dolomiti e nelle acque delle Isole Eolie, due tappe che simbolicamente rappresentano l'intenzione di attraversare in lungo e in largo la penisola con la loro musica leggerissima . La data che apre un mese di luglio denso di appuntamenti è quella di Spoleto, in Umbria dove i due cantanti sono attesi per il concerto del 9 luglio. La loro partecipazione si inserisce all'interno della rassegna Festival dei Due Mondi , uno degli eventi più importanti della regione nonché tra i più longevi d'Italia.

Un'estate da protagonisti

approfondimento

Dai concerti ai Festival: gli eventi di musica a luglio 2021. FOTO

Sui profili Instagram ufficiali di Colapesce e Dimartino è possibile sfogliare alcuni scatti emozionanti delle prime tappe della tournée estiva che vede i due cantanti impegnati nella promozione dal vivo dei brani contenuti nell'ultimo lavoro “I mortali²”. Location più che suggestive quelle di Saint-Vincent in Valle d'Aosta e di Lipari, dove il live si è svolto a bordo di un caicco. Colapesce e Dimartino sono senza alcun dubbio tra i protagonisti di spicco dell'estate 2021, impegnati a far risuonare con le loro note irresistibili le piazze e le arene all'aperto per scacciare gli spiriti di un anno pesante per tutti, per i musicisti in particolare. Dopo il travolgente successo del brano sanremese, titolo stabile nelle classifiche di ascolto, come ampiamente previsto, Colapesce e Dimartino continuano a dominare la classifica delle hit di stagione con “Toy Boy”, altro tormentone realizzato con la partecipazione eccezionale di Ornella Vanoni. L'inedito trio che è stato diretto nel videoclip del brano dal regista pluripremiato Luca Guadagnino, è stato anche ospitato da una bella copertina del magazine in edicola Rolling Stone Italia a conferma di un meritato successo che è destinato a durare.