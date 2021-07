Carlotta Ciampa torna live e narra la favola della musica che rinasce

Sono molto emozionata di annunciarvi ed invitarvi al mio prossimo live, Il 9 luglio al Velvet ( San Lorenzo - Roma ) dalle ore 21.30. Insieme a me sul palco ci sarà Marco Rosafio, il quale ringrazio per aver abbracciato questo mio progetto sin dalla sua nascita, con il quale ci esibiremo per la prima volta in un set nuovo, composto da piano, voce e chitarra. Suoneremo tutti i miei brani ormai editi, alcune cover a cui sono particolarmente affezionata, e in anteprima faremo ascoltare due miei brani ancora inediti.



Sono molto fiera del percorso fatto dal 26 ottobre 2020 a oggi. Un percorso ricco di tante belle esperienze radiofoniche, come a Radio Italia anni 60, VoiceBook Radio, Nsl Radio Tv, Radio Kaos, Radio Sonica e tante altre. E un percorso ricco di bellissimi live acustici durante i quali ho ricevuto dei bellissimi riscontri che mi hanno riempito il cuore. Finora ho pubblicato quattro miei brani, incisi insieme al resto della band in studio, con tanto impegno e amore, e ho scelto di pubblicare anche una mia versione di Anna e Marco (Lucio Dalla) a cui tengo molto, in versione acustica, chitarra e voce, registrata in presa diretta. Oltre alle versioni audio dei miei brani, che è possibile trovare su qualsiasi piattaforma di ascolto streaming digitale, potete trovare, su YouTube, il videoclip ufficiale di Ogni Singolo Giorno Di Noi, Lo Strabismo Della Signora Venere e la versione live session di Al Nostro Tempo.



Voglio ringraziare Sky Tg24 per questo spazio, Matteo Rotondi, per avermi contattata per realizzare questo evento, e il Velvet Club per accoglierci così bene a casa loro! Sarà una grande festa e non vedo l’ora di cantare ed emozionarmi forte insieme a tutti voi! Vi aspetto col cuore aperto.