Eva Emaus senza paura canta la libertà in Never Yours Again

Una carica esplosiva di energia e di sensualità, per un brano elettro-dance provocatorio, che lascia senza fiato: Eva Emaus si presenta sulla scena delle nuove tendenze del pop con tutte le caratteristiche per essere un’artista da uno switch in più. Con Never Yours Again rompe gli schemi contro il politically correct! Sensualità è la parola d’ordine, in Never yours again, brano scritto dalla giovane cantante e da Federico Paciotti. Mai più tua, ma ora di tutti: Eva Emaus si presenta con un biglietto da visita che suona e tuona forte come un imperativo.



Quando ha cominciato a prendere forma il singolo?

Con Federico Paciotti abbiamo fatto tante cannzoni ma su questa ci tornavamo ogni giorno. Come primo singolo dopo un anno di pandemia è perfetto, non si poteva uscire e ora abbiamo voglia di divertirci. Sto lavorando a un album che trasmetta gioia, con un significato importante in ogni testo. C'è voglia di uscire dalla gabbia.

Perché hai portato il “mai più tuo” nel paradiso terrestre?

E' nata con Luca Tommassini l’idea, è stato un sogno lavorare con lui. Mia nonna paterna si chiama Eva. Emaus è il mio cognome vero. Il riferimento è a Eva Kant. Volevo mostrare le tante mie personalità ma anche le fragilità, l'amore e e la forza di un individuo. L’Eden prima è donna, amore e intimità per arrivare al momento in cui ci si ritrova, c'è l'accettazione della natura.

In questo periodo ti senti più Eva oppure la femmina aggressiva?

Sono un po’ più la Kent ma la corazza volevo trasparisse.

Credi che il messaggio sia stato capito? Mai più tua, intendo.

Lo spero e lo dico anche pubblicamente sui social, è un modo per trasmettere forza. A lungo siamo rimasti chiusi in casa esposti alla violenza domestica: è un problema molto presente. Spero che il brano dia forza e abbia potenza comunicativa.

Cosa ti resta di Napoli e del primo incontro col violino?

A 6 anni cantavo nelle voci bianche al San Carlo, poi due anni dopo ho incontrato il violino e costrinsi mia mamma a farmi prendere lezioni. Amo Napoli però mi considero cosmopolita, ho assorbito tanto dalle culture che ho conosciuto: violino e musica racolgono tutte le mie influenze. Napoli è una città che dà energia.

So che hai incontrato Caterina Caselli…

La ammiro tantissimo, è geniale, durante la pandemia ci siamo sentite solo al telefono e ora che sono a Milano abbiamo incastrato un appuntamento.

La tua formazione internazionale che opinione artistica ti dà dell’Italia?

Altove essere un performer è quello che si ricerca, spero che anche in Italia questo ruolo venga accolto positivamente. Vengo da una famiglia normale e col lavoro sono riuscita a coronare i miei sogni. La mia generazione non vuole etichetta sentimentali e professionali, abbiamo capito gli errori del passato. la mia canzone è un manifesto di libertà.

Oggi chi è una vera popstar?

Chi si adatta ai tempi. Siamo una generazione sovrastimolata che deve sapere intrattenere il pubblico da palco con più espressioni artistiche simultaneamente.

Cosa rappresenta oggi il politicamente corretto? Non credi sia troppo inflazionato come l’empatia?

La cosa più importante è rispettare gli altri. Non tutti ne coprendono l’importanza ma bisogna rispettare senza creare danno fisico e psicologico.

Ti mette tristezza che siamo pronto ad andare su Marte e sulla terra si discute ancora del ddl Zan?

Assolutamente. Nel 2021 non se ne dovrebbe parlare. Spero che vengao fatti passi avanti, come tanti artisti stanno chiedendo. Non è pensabile che in base all'orientamento sessuale si viene trattati diversamente.

Come si esprime la sensualità post covid?

Secondo due tipologie. Non vedo l'ora di uscire coi tacchi e il vestitino, ma c’è anche una esigenza di comodità. Su tuttoquel che conta ora è uscire.

Che accadrà in questa tua estate?

Sto lavorando su tante cose. L'album uscirà nel 2022, il prossimo singolo tra un paio di mesi. Never Yours Again sta andando molto bene in classifica. Ora sto programmando i live e vorrei metterci qualcosa in napoletano!