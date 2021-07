David Guetta x MistaJam x John Newman, fuori il nuovo singolo

David Guetta, vincitore di vari Grammy, è uno dei DJ e producers più celebrati al mondo. E’ nella Top 10 degli artisti più ascoltati di Spotify di tutti i tempi, eletto nel 2020 da DJ Mag ‘DJ numero 1 al mondo’ e vincitore come Best Electronic Act agli MTV European Music Awards. Di recente ha anche raccolto più di $1.7 milioni attraverso i suoi livesteram denominati United At Home per il Covid, includendo in queste iniziative organismi internazionali come l’UNICEF e la World Health Organization.



‘If You Really Love Me (How Will I Know)’ promette di essere uno dei tormentoni di quest’estate con dei suoni classici piano house accattivanti e la voce suadente di John Newman, che danno nuova vita al classico di Whitney Houston.



Il brano è co-prodotto con MistaJam, uno dei tastemaker in fatto di gusto musicale in UK, conduttore radiofonico e DJ sempre pronto a lanciare nuovi fenomeni prima su BBC Radio 1 & 1Xtra nel suo show ‘Dance Anthems’ e da poco su un’altra storica radio inglese, Capital Radio, dove continua a spingere le nuove promesse.



“‘How Will I Know’ era nel primo album di Whitney Houston, un album che suonava sempre nella casa dove sono cresciuto. Ho ancora il vinile dell’epoca!! E’ stato inoltre figo trasformare il senso della canzone di ‘If You Really Love Me (How Will I Know)’ passando da qualcosa che parla dell’inizio di una relazione a qualcosa che ne racconta la fine. Infine ho ammirato per anni il lavoro di un artista come David Guetta ed è stato fantastico lavorare con lui essendo inoltre stati affiancati da una voce come quella di John Newman, un artista che ho supportato sin agli inizi della sua carriera.” – MistaJam



E a completare il trio John Newman, una delle migliori e inconfondibili voci UK di ultima generazione che ha collezionato tre #1 singoli nella chart UK con ‘Love Me again’ e le collaborazioni con Calvin Harris e i Rudimental, oltre ad aver raccolto più di 1 miliardo di streams vendendo milioni di dischi in giro per il mondo. Nominato ad un Brit Award, la sua voce è famosa ovunque grazie ad una fusione unica di pop, R&B e Soul che lo mettono assolutamente a suo agio sul testo del classico di Whitney Houston.



“E’ da tanto che avevo in testa l’idea di rifare questo classico di Whitney, una canzone molto speciale per me e mia moglie. E’ stato quindi un processo naturale darle nuova vita in questa nuova versione. Poi quando l’opportunità si è presentata con la collaborazione con David Guetta, un artista con cui ho sempre voluto collaborare, il gioco era fatto.” - John Newman