Seby Mangiameli torna e lo fa Senza Paura: il video

“Senza paura”, questo è il titolo del mio ultimo lavoro che porterò nei prossimi mesi in tour nazionale insieme ai brani contenuti ne “Il Viaggio”, album pubblicato nel 2019. Esistenzialismo, canzone d'autore, musica etnica e jazz, con questo singolo ancora una volta decido di percorrere la strada dello “scegliere” anziché “adeguarsi passivamente”. I contenuti della canzone, così come nel video, descrivono diversi contesti dell'esistenza dell'essere umano: il vivere senza paura, ansia, angoscia. Una canzone anche nostalgica che ricorda i giochi dell'infanzia, tutto in un sound serrato e mediterraneo. Nel 1992 insieme a Piergiorgio Monaco fondo i Tedranura. La band negli anni ’90, viene apprezzata e premiata in gran parte dei concorsi musicali in Sicilia per approdare, infine, nel 1995, alla finale RAI 1 di Castrocaro. Dal 2002 collaboro con musicisti di fama nazionale, tra questi: Giovanna Famulari, Marco Monaco, Alessandra D’Andrea, Antonella Loddo e Salvo Amore. Con Salvo Amore, in particolare, ho instaurato un rapporto di grande amicizia e stretta collaborazione. Nel 2016 pubblico “Un Angelo all’Inferno”, omaggio a Gino Strada, nel 2019 “Il Viaggio”, seguito da un tour nazionale. Il progetto, in sintesi, è il viaggio camminato e pensato dell'umanità attraverso 12 canzoni che raccontano terre camminate senza mai toccare il suolo, raggiunte con il pensiero, l'immaginazione e le letture; il percorso degli uomini, le ingiustizie, la pace, l'amore, la speranza e l'ironia avvolte in suoni che arrivano da ogni parte del mondo, che partono dal Mediterraneo e raggiungono l'Argentina, passando per i Balcani. “Il Viaggio” è un album che emana bellezza, dubbio, introspezione, forza, poesia e voglia di cose semplici. Le parole non possono sostituirsi alla musica. Pertanto, vi invito ad ascoltare brani quali “Amami”, “Il Volo della Farfalla”, “La corsa”, “Madri in Piazza” e “C’è Pace”. E’ il miglior modo per entrare in contatto con il mondo e il viaggio della mia musica. “Il Viaggio” è un album completo perché parla al nostro cuore semplicemente perché basta un microfono e una chitarra per dire tutto. Se ci facciamo caso tutto è un viaggio. La nostra vita è un viaggio perché abbiamo viaggiato (dimensione temporale nel passato), viaggiamo (dimensione temporale nel presente) e viaggeremo (dimensione temporale nel futuro). Il viaggio come metafora della nostra vita personale e della vita di noi tutti.

“Senza paura” sarà presentato il 9 luglio, in anteprima nazionale, a Roma, sul Lungotevere Isola Tiberina