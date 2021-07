Rachele Bastreghi veste di rock ed elettronica la sua Psychodonna

Appare che c'è ancora luce per portarci nelle ombre dell'animo umano. Rachele Bastreghi giganteggia davanti alla mole di Palazzo Pio, nella serata carpigiana del suo tour. Giacca bianca, cappello nero a larghe tese e pantaloni anch'essi neri scarica subito la sua energia con Poi mi tiro su. Cui segue Not For Me che ha degli echi tarantiniani, è potente, si insinua nei pensieri, è il manifesto di un messaggio che la cantautrice condensa nel claim viva la libertà e l'amore in tutti i modi. Una intro di solo piano ci trasporta in Come Harry Stanton e ci immerge nel mantra e scrivo la mia canzone. Il pubblico sta rispettoso al suo posto ma canta, l'album Psychodonna è stato assorbito e ora c'è voglia di cantarlo, di duettare simbolicamente con l'anima femminile dei Baustelle. Penelope ci porta nel suo strano movimento cosmico con un incipit super rock, come non si sentiva da tempo. È ammorbidito da un finale quasi operistico senza chitarre. Le luci illuminano la piazza come lampi di calore.