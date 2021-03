Rachele Bastreghi, il suo viaggio intimo e libero è Psychodonna

PSYCHODONNA, questo il titolo del nuovo lavoro, in uscita il 30 aprile, è il racconto di un viaggio interiore, “un rifugio buio che cerca il sole”. Il titolo esprime la personalità sfaccettata e apparentemente contrastante della cantautrice che con queste canzoni compie una vera e propria presa di coscienza, una sorta di autoanalisi attraverso quello che lei stessa definisce “un volo intimo e faticosamente libero” nella dimensione femminile.



“È un viaggio fatto di "fuori orario", di luna e isolamento, di poesia e distorsione, di breakdance e disperazione, di albe illuminate e risvegli caotici. È un canto necessariamente libero, fatto di controsensi, di mille domande e poche risposte, di amore e sgomento, di dolcezza e nervi. È il delirio. È l’umanità. È un ballo consapevole e liberatorio nel fango. È la musica di una nuova possibilità. La mia”.



Scritto e lavorato nel corso degli ultimi due anni e coprodotto dalla stessa Rachele insieme a Mario Conte, l’album uscirà in digitale, in formato cd ed LP in una prima tiratura ad edizione limitata, con vinile trasparente e il manifesto THE PSYCHODONNA FAMILY disegnato dalla stessa Rachele.



L’album è da oggi disponibile in pre-order nella sua versione fisica (Cd, Cd Autografato, LP e Vinile Autografato) al link: https://wmi.lnk.to/Psychodonna