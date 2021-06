Vinicio Capossela in concerto a Gardone Riviera: scaletta e info

Un anno dopo la data programmata il 24 Giugno 2020, per cui sono validi ancora i biglietti acquistati la scorsa stagione, Vinicio Capossela ( FOTO ) torna ad abbracciare i fan in una cornice da sogno. Sabato 26 Giugno 2021 al Festival del Vittoriale “Tener-a-mente” Capossela emozionerà i presenti con uno speciale concerto intimo e narrativo a soggetto amoroso e bestiale. A Gardone Riviera (BS), l'artista si esibirà per l'ultimo appuntamento del “Bestiario d'Amore Tour” . Capossela è reduce dallo straordinario successo al Circo Massimo di Roma dove si è esibito insieme all'Orchestra Moderna diretta dal Maestro Stefano Nanni. La data del Vittoriale è già sold out ma l'artista si prepara a portare in giro per tutta l'estate lo spettacolo “Bestiale Comedìa”, viaggio nell’aldilà tra santi, creature mitiche, bestie, eroi e, soprattutto, peccatori.

“Bestiario d'Amore Tour”. I brani in scaletta

L'eccezionale originalità di Capossela (le canzoni più famose) lo aveva condotto lo scorso anno a pubblicare il 14 Febbraio, in occasione del giorno di San Valentino, “Bestiario d’Amore” con l'etichetta La Cupa/Warner Music, un nuovo capitolo del suo straordinario percorso musicale volto ad indagare il tema universale dell'amore. Il lavoro era stato presentato sotto le volte gotiche e gli animali scolpiti in pietra della Union Chapel di Londra. Da allora, un anno di stop forzato che è stato interrotto solo dall'eccezionale concerto registrato e disponibile on demand dal 25 Dicembre al 6 Gennaio dal titolo “Concerto di Natale al tempo del Coprifocolare”.



Dal 10 Giugno 2021, Capossela ha ripreso ad esibirsi all'aperto con una serie di date con cui ha portato in giro il progetto “Bestiario d'Amore”. Questi i brani in scaletta:

Bestis apertura - Bestiario d'amore Leviatano Nostos Modì Zampanò Di città in città Pryntyl La belle dame sans merci Le sirene Dove siamo rimasti a terra Nutles Maraja Con una rosa Camminante L'uomo vivo Ovunque proteggi Polka di Warsava

L'amore in forma di bestiario

“Bestiario d’Amore” è un lavoro composto da quattro brani, non un vero e proprio album, e giunge al termine del viaggio nel medioevo fantastico di “Ballate per uomini e bestie” (Targa Tenco 2019 come miglior album). L'amore è al centro di quest'ultima breve e intensa riflessione, come grande tematica ed insondabile mistero dell'animo umano. L'ispirazione di “Bestiario d'Amore” è un componimento letterario del milleduecento di Richart de Fornival, che combina i Bestiari medievali di stampo naturalistico con la fenomenologia dei comportamenti amorosi. Da qui Capossela ha sviluppato un poema musicale che si avvale delle illustrazioni di Elisa Seitzinger che ha messo in immagini lo zoo interiore dei sentimenti d'amore.