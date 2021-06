Carl Brave in concerto a Courmayeur: scaletta e info

La musica di Carl Brave fa tappa a Courmayeur per un concerto inedito che inaugura ufficialmente il “Coraggio Live Tour” , tournée che impegnerà l'artista romano in un giro della penisola dall'Arena di Verona a Teatro Antico di Taormina con date distribuite tra giugno e settembre. Il tour è l'occasione per suonare dal vivo i brani dell'ultimo lavoro discografico, “ Coraggio ”, pubblicato nel 2020 e percorrere un viaggio tra i più grandi successi già cantati dal vivo nei precedenti appuntamenti.

Il live acustico del “Musicastelle Outdoor”

Il concerto del 26 giugno al “Musicastelle Outdoor”, oltre ad essere la prima data del “Coraggio Live Tour”, sarà un evento davvero speciale per la location straordinaria e per la formazione inedita con cui Carl Brave salirà sul palco. In occasione di questa esibizione insieme all'artista romano ci sarà una band di dieci elementi composta da percussioni, trombe e sax, tastiere, basso, chitarra e batteria. Una formazione che darà luogo ad un live acustico dal carattere eccezionale ed in linea con il mood dei concerti della rassegna “Musicastelle Outdoor” dove gli artisti ospiti hanno rimaneggiato il repertorio per ricreare un'atmosfera intima riservata a mille fortunati partecipanti. L'ingresso ai concerti della rassegna è gratuito per gli spettatori che avranno prenotato un soggiorno presso una struttura ricettiva della Valle d'Aosta sul portale www.nookingvalledaosta.it con vincolo di pernottamento di almeno una notte che comprenda quella che precede e/o segue quella del live. A questi ingressi, cui è riservata la priorità, si aggiungono quelli dei possessori di ticket, venduti fino ad esaurimento posti. Le postazioni, adeguatamente distanziate, sono sull'erba, segnate da bandierine.Il live di Carl Brave si svolgerà in orario diurno con inizio alle pre 15:30, posticipato al giorno successivo in caso di pioggia.