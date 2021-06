Side Baby racconta Il Ritorno del Vero

L'album raccoglie quindici tracce, brevi pillole scritte con grande urgenza e impulsività, in freestyle, come il rapper è solito fare sin dalle prime produzioni, che insieme ricostruiscono un nuovo quadro artistico, personale e multiforme

Il Ritorno del Vero è il nuovo album di SIDE BABY, disponibile a partire da venerdì 25 giugno su tutte le piattaforme digitali e in versione disco fisico per Believe.

Side Baby è tornato. E insieme al nuovo album dell’artista romano, come ben esplicitato nel titolo, è tornata la ricerca tesa verso la “verità”, verso tutto ciò che di autentico Side ha potuto conoscere e sperimentare nel corso della sua vita, della sua carriera e di cui si fa portavoce. “Il Ritorno del Vero” raccoglie quindici tracce -brevi pillole scritte con grande urgenza e impulsività, in freestyle, come il rapper è solito fare sin dalle prime produzioni- che insieme ricostruiscono un nuovo quadro artistico e personale, multiforme, dove da una parte vengono riprese le sonorità e le tematiche che lo avevano fatto conoscere al grande pubblico con i primi lavori e dall’altra emerge nei brani la presenza di un nuovo sguardo puntato verso il futuro.

Nel disco sono infatti numerosi i riferimenti ad un passato da cui Side non è più in fuga: stati d’animo, ricordi, aneddoti, sensazioni, insicurezze provate negli anni precedenti vengono citati e raccontati attraverso una voce più lucida e matura. Arturo è cresciuto e attraverso una nuova narrazione consapevole di se stesso e del suo passato è finalmente in grado di visualizzare il proprio futuro, fatto di aspettative, sogni e desiderio di riscatto.





“Il Ritorno del Vero” passa in rassegna diversi temi già affrontati nei precedenti lavori: il senso comunitario che lo lega profondamente alla sua famiglia, naturale ed estesa, l’importanza che viene data al valore del rispetto, dato e preteso e naturalmente la sua città, Roma, già ritratta con grande intensità nel primo singolo estratto “Fontanelle e Sampietrini” che ha superato il milione di stream sulle piattaforme digitali. Ad accompagnare Side in questo nuovo progetto uno tra i producer più importanti della scena, nonché amico e già stretto collaboratore, Sick Luke, che ha costruito attorno alle liriche crude e schiette beat e strumentali con una forte propensione alle sonorità street ma allo stesso tempo estremamente varie, rendendo ogni traccia un mondo sonoro indipendente. “ll Ritorno del Vero” è un disco che ha come priorità quella di esasperare in musica il senso di autenticità, in un ben calibrato equilibrio tra brani marcatamente rap e pezzi più riflessivi. Le produzioni si inseriscono in questa linea, con coerenza si adattano alle esigenze espressive dei brani pur mantenendo un carattere cupo e scuro. Anche la scelta delle collaborazioni risponde a questa esigenza: Ketama126, Izi, Paky e Gianni Bismark sono artisti riconosciuti per un’attitudine e uno stile che non si nasconde dietro alle mezze verità.

Tracklist:

1. Musica Sporca

2. Fontanelle e Sampietrini

3. Mamma

4. Tutu

5. Multitasking feat. Ketama 126

6. Mic Check

7. Slim Shady

8. Non Parlarmi feat. Paky

9. Motorola

10. Ricordarmi feat. Gianni Bismark

11. 2016

12. Baby

13. Tatuaggi In Faccia

14. Nulla feat. Izi

15. 13 Anni