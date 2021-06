Festival di Villa Arconati, si riparte con Rachele Bastreghi

protagonisti della recente scena del jazz italiano ed internazionale. I due sono creativi sperimentatori, compositori ed arrangiatori di grande estro ed abili galvanizzatori di platee, accompagnati dal grande organista OSCAR MARCHIONI ed il super batterista PAOLO MAPPA. La vivacità che libera le più originali espressioni dei membri del gruppo tra divertissement, ritmi ballabili di gran traino e trovate tecniche mai superficiali, porta in scena uno spettacolo unico e coinvolgente. Per questo sono abitualmente richiesti in importanti rassegne e Festival, in Italia e all'estero. I Licaones, attivi da vent'anni, sono stati uno dei primi gruppi a proporre con musica originale, un genere di grande successo chiamato LOUNGE che mescola swing, musica latina, funk ai colori di A. Trovajoli, P. Piccioni, P. Umiliani e E. Morricone.

Come ormai di consuetudine negli ultimi tre anni, il Festival di Villa Arconati inizia la sua avventura dalla Piazza centrale di Bollate del “Cantun Sciatin” con una Anteprima organizzata da “Bollate Jazz Meeting”, in collaborazione con il Festival di Villa Arconati. Sul palco si esibiranno i “LICAONES”, con il loro progetto “THE LOUNGE LOVERS”. Quartetto ricco di verve ed ironia, i Licaones tornano alla ribalta a più di dieci anni dalla pubblicazione dei loro dischi Licaones Party e successivamente “Licca-Lecca”, premiati dal pubblico con oltre 13.000 copie vendute. Ai fiati, Mauro Ottolini (trombone), e Francesco Bearzatti (Sassofono) entrambi affermati

VENERDÌ 25 Giugno, ore 20.00 - Festival di Villa Arconati

RACHELE BASTREGHI in “PSYCHODONNA”

Posto unico numerato €.18 (+d.d.p)

Cantante, musicista, compositrice ed anima femminile dei Baustelle, RACHELE BASTREGHI è una delle icone più riconosciute e ammalianti della scena pop-rock italiana. Con i Baustelle (insieme a Francesco Bianconi e Claudio Brasini) Rachele ha pubblicato tra il 2000 e il 2018 otto album di studio, una colonna sonora (“Giulia non esce la sera” di Giuseppe Piccioni) e un live. Il suo contributo ai Baustelle si è fatto più importante con il trascorrere del tempo, dimostrandosi essenziale per l’affermazione della band come uno dei più interessanti esempi di alternative pop italiano. È del 2015 l’inizio di una nuova avventura come autrice, firmando un contratto editoriale con la Sugar e offrendo una sua canzone, “Ci rivedremo poi” a Patty Pravo, uno dei suoi riferimenti musicali, per l’album “Eccomi”. La voce inconfondibile e una miscela unica di talento, fascino e carisma, hanno reso Rachele una delle personalità femminili di riferimento della nuova scena musicale italiana, permettendole di

affiancare al lavoro fatto con i Baustelle una lunga serie di collaborazioni: Virginiana Miller, Le luci della centrale elettrica, Afterhours, La Crus, Mara Redeghieri, Perturbazione sono soltanto alcuni dei nomi con cui ha incrociato il suo percorso musicale, mentre meritano una citazione particolare il suo lavoro con Max Casacci (Subsonica) per la canzone “Colpo di vento”, tema del film “Uno per tutti” di Mimmo Calopresti (2015) e, nel 2017, la sua partecipazione al tributo a Battisti-Panella “LB/R La bellezza riunita” con il brano “Le cose che pensano”. Il 30 aprile 2021 Rachele Bastreghi pubblica “Psychodonna” (Warner Music Italy), il suo primo album da solista composto da 9 tracce e impreziosito dalle voci di importanti amiche e collaboratrici: Silvia Calderoni, Meg e l’attrice e chanteuse Chiara Mastroianni. L’album è è il racconto di un viaggio interiore, “un rifugio buio che cerca il sole”. Il titolo esprime la personalità sfaccettata e apparentemente contrastante della cantautrice, che con queste canzoni compie una vera e propria presa di coscienza attraverso quello che lei stessa definisce “un volo intimo e faticosamente libero” nella dimensione femminile.



INIZIO CONCERTI ORE 20.00

(*ad eccezione del concerto all’alba del 4 luglio)

