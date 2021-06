Chantal e il suo viaggio metafisco Chez Moi: il video

Il progetto di “Chez Moi” nasce come parte di una raccolta di singoli, in italiano e francese, che accompagnano chi ascolta in un viaggio fantastico, fatto di immersioni culturali, un mélange di lingue e un sound tutto italiano. Il brano, terzo episodio del progetto internazionale GATE07, vede la realizzazione di una carrellata di singoli, frutto di collaborazioni italiane ed estere che ambiscono a introdurre sound e ritmi nuovi nel panorama italiano. La scelta bilingue di italiano e francese, le influenze afro-pop e una grinta tutta italiana confermano la voglia di intraprendere la nuova direzione artistica e musicale. Hanno collaborato alla realizzazione il produttore Haru e l’autore Federico Bartuccio, entrambi udinesi.



Il video stesso, “Chez Moi” (in italiano ‘Casa mia’) è un tributo alla terra natìa del Friuli e alla sua arte, ma rappresenta al contempo un viaggio metafisico che si arricchisce con ogni persona incontrata sul cammino, fino ad esplodere in un paese delle meraviglie. Intorno a questo concetto abbiamo creato il video, che è fondamentalmente la maggiore espressione artistica mia e delle persone che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Ognuno a ha apportato la sua visione e la sua unicità al progetto. Matilde, amica dai tempi del liceo e coreografa internazionale, è una presenza costante, che ha sempre portato eleganza, grinta e soprattutto un tocco magico con la sua cura e attenzione per i dettagli. Gianmaria, videomaker veneziano, è stato ottimo nel riuscire a valorizzare la danza e i movimenti, firmando il tutto con un’atmosfera cinematografica. Alina Brag, fotografa artistica della scena nazionale, ha sorpreso tutti con le sue scenografie, colorate e piene di espressività, che hanno dato un carattere unico e creato un’atmosfera fantastica al progetto. Lo styling, elegante ma stravagante, invece è tutto merito del magico trio: Giada, Anna e Margherita, che sono riuscite a valorizzare i capi di Margherita con delle acconciature eccentriche ed un make-up spaziale. Non potevano mancare gli amici storici, che pur facendo tutt’altro nella vita sono anche degli ottimi attori, sempre disposti ad essere coinvolti nei miei progetti pazzi nonostante abbiano professionalità completamente diverse: Giacomo e Carlo sono infatti ingegneri,

mentre Sara è un medico. Morgana, che ha partecipato anche a precedenti video, si è

rivelata sorprendente nel suo ruolo, e di ottima compagnia sul set. Immancabile anche la presenza di Marco Volpato, che oltre ad essere il mio vocal coach di fiducia, è un grande amico e un supporto a 360 gradi in ogni aspetto dei miei progetti artistici.



Penso che sia ironico che il titolo sia proprio ‘Chez Moi’, come se fosse anche per il nostro team il punto di partenza di un viaggio spettacolare. La cosa magica di ‘Chez Moi’ è che tutto è andato come doveva andare e, come per magia, ogni persona è stata fondamentale e unica a modo suo. Il viaggio è cominciato con non pochi ostacoli, ma affrontandoli uno alla volta, siamo riusciti a creare un progetto del quale sono estremamente fiera.