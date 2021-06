Colapesce e Dimartino in concerto ad Aosta: scaletta e info

Colapesce e Dimartino ( FOTO ) approdano in Valle d'Aosta, regione scelta per l'apertura del tour estivo che vedrà il duo impegnato a suonare in tutta la penisola con concerti in programma da giugno a settembre. Il live di sabato 19 giugno è uno speciale appuntamento diurno con inizio alle ore 17. Si tratta di un concerto all'aperto presso il Campo di Tsan Mort di Saint-Vincent, data che apre la rassegna estiva “Musicastelle Outdoor”. In scaletta, i maggiori successi e i brani contenuti nell'ultimo lavoro “I mortali²”, nuova edizione del precedente “I mortali”, che contiene 10 nuove tracce tra le quali la hit sanremese “Musica leggerissima”.

In Val d'Aosta Colapesce e Dimartino aprono una nuova stagione di concerti. I due tornano sul palco dopo la scorsa estate in cui avevano portato la loro musica in giro per celebrare il traguardo dei dieci anni di carriera segnati dal disco “I mortali” che conteneva inediti composti a quattro mani. Nei live del 2020 i brani de “I mortali” e qualche cover. Di seguito la scaletta del concerto all'Auditorium Parco della Musica, tra le ultime date realizzate a settembre. Cresce l'attesa per ascoltare dal vivo la hit pluripremiata “Musica leggerissima”.

Adolescenza nera Cicale Raramente Il prossimo semestre L'ultimo giorno Parole d'acqua Luna araba Giorni Buoni (Dimartino cover) Satellite (Colapesce cover) I calendari (Dimartino cover) Totale (Colapesce cover) Non siamo gli alberi (Dimartino cover) Ti attraverso (Colapesce cover) Noia mortale Majorana

ENCORE L'animale (Battiato cover) Feste comandate (Dimartino cover con Roberto Angelini) Restiamo in silenzio (Colapesce cover con Roberto Angelini) Rosa e Olindo

La tappa acustica al “Musicastelle Outdoor”

Il live di Saint-Vincent di Colapesce e Dimartino è gratuito con ingresso su prenotazione. Inserito all'interno della rassegna “Musicastelle Outdoor”, la priorità per l'accesso è riservata a chi ha abbinato al concerto il pernottamento con soggiorno in una struttura ricettiva della Valle d'Aosta attraverso il portale www.bookingvalledaosta.it (con vincolo di prenotazione di almeno una notte che comprende quella prima o la notte stessa dell’evento). Per tutti gli altri l'accesso è consentito anche con biglietto con i posti residui disponibili su Eventbrite fino ad esaurimento della capienza stabilita. Le postazioni sono sull'erba, segnalate da apposite bandierine, nel rispetto del distanziamento previsto per gli spettacoli dal vivo. In caso di pioggia, gli organizzatori hanno già predisposto un eventuale recupero il 20 Giugno alle ore 15.