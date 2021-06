Jack Savoretti, arriva il nuovo album "Europiana"

Il cantautore di origini anglo-italiane dà il benvenuto ad “Europiana”, il nuovo album che è una “lettera d’amore alla musica europea degli ultimi 50 anni”. In uscita il prossimo venerdì 25 giugno, il disco nasce per essere la colonna sonora dell’estate dopo la chiusura del lockdown

“ Europiana ” è il titolo che il cantautore anglo-italiano Jack Savoretti , ha scelto per il suo nuovo album, in uscita il prossimo venerdì 25 giugno . È quel disco che lo stesso artista ha descritto come una ”lettera d’amore alla musica europea degli ultimi 50 anni”. Un progetto che nasce con la voglia di ripercorrere quell’immaginario dell’adolescenza, fatto di estati indimenticabili, vacanze che potessero durare per sempre “Il primo bacio, il primo giro in motorino, il primo ballo su un tavolino: “Europiana” celebra l'estate bella dei ragazzi”.

Jack Savoretti racconta “Europiana”

approfondimento

Violetta Zironi ci porta l'estate con When You're Not Around

L’artista britannico, durante un’intervista nella sua casa di campagna in Inghilterra, per la presentazione ufficiale del suo nuovo lavoro in studio “Europiana”, racconta come quest’ultimo sia frutto del periodo ultimamente vissuto, rifacendosi soprattutto alla paura scatenata dalla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e al lungo periodo di lockdown che ci ha costretti soli con noi stessi ad indagarci dentro: “Non credo avrei fatto quest'album senza l'anno che abbiamo avuto. È il risultato del lockdown, del tempo avuto per stare con i nostri pensieri, in cui ho dovuto trovare una forma di escapismo, un modo di viaggiare chiudendo gli occhi e creando musica”. E' stato così che “ho cercato la colonna sonora per la vacanza che non potevo avere, per me e la mia famiglia ho creato “Europiana””. Un sound quello del nuovo disco di Jack Savoretti, che nasce dall'incontro tra la musica americana e quella europea negli anni '70. Melodie e artisti che, in un modo o nell’altro hanno fatto da apripista a cantanti, musicisti e hitmaker in voga oggi.

“Europiana è la colonna sonora di un film mai fatto, quello della mia e della vostra gioventù e delle vacanze estive. Vuole mandare un messaggio di speranza". È per questo motivo che il nuovo lavoro di Savoretti, registrato agli Abbey Road Studios tra un lockdown e un altro, si apre e si chiude con la voce dei suoi bambini e dei loro amici, nel loro essere innocenti, semplici e puri.

Jack Savoretti, il singolo “Who’s Hurting Who” anticipa l’album

Il nuovo progetto di Jack Savoretti, che uscirà il 25 giugno con il titolo “Europiana”, è stato anticipato dalla pubblicazione del singolo "Who's Hurting Who", inciso in compagnia di Nile Rodgers e già disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming musicale dallo scorso 6 maggio. Ecco quello che ha raccontato l’artista anglo-italiano in merito alla collaborazione d’eccellenza: “Lui (riferendosi a Nile Rodgers) ha molto a che fare con l'idea di musica europea trasformata da quella americana e mi ha dato il coraggio di seguire questo concept, questa voglia di vivere, di romanticismo, di celebrare".

Un filo rosso, quello che lega tutti i brani contenuti nel nuovo progetto musicale di Savoretti, che nasce per rivalutare ciò che fino ad ora davamo per scontato a partire dall’amore che il cantante nutre per la sua Italia. Savoretti ammette che avrebbe voluto presentare l'album a Portofino, ma poi le restrizioni legate al Covid-19 glielo hanno impedito. Una scelta questa, non dettata da un semplice vezzo, ma dalla voglia di tornare nel luogo dove i suoi nonni hanno trascorso a poche centinaia di metri la seconda guerra mondiale, senza conoscersi ancora, e il posto dove il cantante è stato battezzato, dove tutti lo conoscono e dove si sente davvero a casa.