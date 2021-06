Emma delle Spice Girls: "Andremo in tour dopo la pandemia"

Buone notizie per i fan delle Spice Girls in tutto il mondo. Dopo una stagione memorabile - il 2019, anno della reunion e dello storico “Spice World Returns” - e un anno di stop forzato dovuto alla pandemia( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), il quartetto è pronto a ricominciare a parlare di nuove esibizioni dal vivo . La conferma viene da Emma Bunton: in un'intervista alla radio inglese la cantante ha dichiarato di morire dalla voglia di tornare ai live e che i concerti riprenderanno appena sarà possibile organizzarne in sicurezza.

Presto sul palco per festeggiare “Wannabe”

Emma Bunton non vede l'ora di tornare ad abbracciare i fan e di riunirsi con le compagne, lo ha detto a Radio X, network radiofonico britannico. Il discorso era stato avviato prima della pandemia e poi lo stop forzato ha costretto la band a sospendere ogni decisione. La bionda Spice ha sottolineato che ad oggi non è ancora possibile prenotare nulla ma si dice certa che appena sarà possibile le Spice torneranno ad esibirsi dal vivo. Non è la prima volta dall'inizio del 2021 che si parla di un ritorno del quintetto sul palco. La scorsa primavera anche Mel C aveva dichiarato di non escludere la possibilità di realizzare un nuovo disco di inediti ma al momento non ci sono conferme sul ritorno in studio della band. Le quattro Spice sono eccitate all'idea di tornare a cantare insieme. Sempre Mel C ad inizio anno aveva anticipato di essere al lavoro con le compagne per le grandi celebrazioni dei 25 anni dalla realizzazione di “Wannabe”, il dirompente primo singolo della band pubblicato nel 1996, che aveva lanciato le Spice Girls sulla scena mondiale. Sempre quest'anno si è parlato di un sequel di “Spice World” film del 1997 diretto da Bob Spiers in cui le allora cinque cantanti interpretavano loro stesse, un'operazione che secondo i rumors rientrerebbe nei festeggiamenti dei primi 25 anni di carriera ma anche in questo senso non ci sono ulteriori conferme.