AC/DC, il nuovo video di "Witch's Spell"

È uscito il nuovo videoclip di Witch's Spell, il brano estratto dal disco più recente degli AC/DC, ossia il gettonatissimo Power Up.



La clip che ha come sottofondo questa hit... No, scusate, errata corrige: la clip non ha come sottofondo questa hit, volevamo dire, perché Witch's Spell è in assoluto la protagonista del video.



La canzone che parla di streghe è infatti la prima donna della clip diretta, animata e montata da Wolf & Crow, con la direzione creativa di Josh Cheuse.



Nel videoclip si vedono filmati live del gruppo, per la produzione di Collider e la regia di Clemens Habicht, accompagnate dalle immagini di una strega armata di sfera di cristallo. Proprio queste scene di magia nera fanno da leitmotiv al video (e corredano titolo e testo del brano, dedicati proprio alle streghe). Vediamo i componenti della band in versione live-action, per dirla con un linguaggio cinematografico, fino a quando Angus Young viene incorniciato da una carta dei tarocchi e, con lui, poi anche Phil, Brian e tutti i membri degli AC/DC.