AC/DC, è uscito il video del nuovo singolo Realize

Dopo aver chiuso il 2020 in cima alle classifiche di 18 paesi con il loro nuovo album Power Up che ha conquistato anche la #1 nella Billboard Top 200, la rock band inaugura il nuovo anno con un regalo speciale per i fan

Co-diretto da Clemens Habicht (Tame Impala, Liars) e Josh Cheuse (creative director della band), il video in bianco e nero mostra Angus, Brian, Cliff, Phil e Stevie scatenarsi insieme al ritmo di un po’ di sano Rock’n’Roll. Di fronte alla sfida di avere i componenti della band separati in cinque location diverse, i registi hanno creato un puzzle facendo appello all'esperienza di Habicht e hanno messo insieme ogni singola performance per creare un'immagine coesa che mostra gli AC/DC come mai prima d'ora.

“POWER UP” , in Italia è stato certificato DISCO D’ORO (FIMI/GfK) ed è entrato direttamente nella #1 della classifica degli album e dei vinili, inoltre è entrato nella #1 nella Billboard Top 200, vendendo oltre 117 mila copie solo nella prima settimana. Per questo album, la band ha deciso di collaborare nuovamente con il celebre produttore Brendan O’Brien che aveva già lavorato in “Black Ice” (2008) e “Rock Or Bust” (2014). Gli AC/DC hanno realizzato 12 tracce che mantengono intatto il loro storico e inconfondibile sound, e la potenza degli elementi che più li caratterizzano!

Gli AC/DC sono una delle più influenti rock band di tutti i tempi con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui ben 71,5 milioni sono negli USA. Con 40 anni di leggendaria carriera alle spalle, continuano a riempire gli stadi di tutto il mondo, vendendo ogni anno milioni di dischi e generando miliardi di streaming! “Back in Black”, doppio disco di diamante, è stato definito «bestselling album by any band ever» e «third bestselling album by any artist» con oltre 50 milioni di copie vendute. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003. Nel 2010 hanno vinto il loro primo GRAMMY® Award nella categoria “Best Hard Rock Performance” per “War Machine”.