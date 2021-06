L’esibizione è stat registrata per la trasmissione televisiva Happy Circus, andata in onda il 1° gennaio 1982

Van Halen, il video con i dinosauri

Una location inedita che non può che rendere l’esibizione davvero originale. Il Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda, provincia di Cremona, ha ospitato il gruppo che si è esibito per il programma televisivo Happy Circus, andato in onda il 1° gennaio 1982, sulle note del brano So This Love ?

Il video mostra i Van Halen tra le zampe di un dinosauro gigante, ad arricchire la performance sequenze di altri protagonisti del parco, come un uomo delle caverne e un mammuth.

In breve tempo il video dell’esibizione ha ottenuto grande attenzione tanto da contare già più di 160.000 visualizzazioni su YouTube e numerosi commenti entusiasti da parte dei fan che hanno potuto ammirare nuovamente un’esibizione rimasta troppo a lungo negli archivi.