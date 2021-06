Madison Beer in concerto a Roma e a Milano nel 2022: info e biglietti

approfondimento

I concerti dell'estate 2021: le date di giugno, luglio e agosto. FOTO

I biglietti potranno essere acquistati, in anteprima, per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation, a partire dal 10 giugno alle ore 11:00. La vendita ufficiale dei ticket, invece, partirà venerdì 11 giugno, sempre alle 11:00 e sarà disponibile su Ticketmaster, Ticket One e Viva Ticket.

Madison Beer, i dettagli dei live show in Italia

Ecco tutte le informazioni dettagliate sulle diverse possibilità di acquisto:

Posto Unico 25,00 € + diritto di prevendita

Pacchetto Madison Beer Meet & Greet (VIP1) 204,43 €

Un biglietto d'ingresso Posto Unico

Ingresso VIP anticipato nella venue

Incontro esclusivo con Madison Beer

Fotografia personale con Madison Beer

Accesso al forum aperto del gruppo Life Support ospitato da Madison Beer

Accesso alla cabina fotografica digitale del Life Support Tour

Scatta selfie e GIF unici da caricare direttamente sui tuoi social media

Diario personalizzato Life Support con penna; autografato da Madison Beer

Mini zaino Boyshit appositamente progettato

Laminato ufficiale Meet & Greet

Disponibilità limitata

Pacchetto VIP Madison Beer Tour (VIP2) – 116,59

Un biglietto d'ingresso Posto Unico

Ingresso VIP anticipato nella venue

Accesso al forum aperto del gruppo Life Support ospitato da Madison Beer

Accesso alla cabina fotografica digitale del Life Support Tour

Scatta selfie e GIF unici da caricare direttamente sui tuoi social media

Diario di Life Support personalizzato con penna

Mini zaino Boyshit appositamente progettato

Laminato commemorativo VIP

Disponibilità limitata

Madison Beer presenterà il suo nuovo album durante i concerti

Il nuovo album della Beer, “Life Support”, sarà presentato live in occasione dei due concerti di Roma e Milano. Il disco è stato pubblicato il 26 febbraio del 2021 ed è stato prodotto proprio dalla giovane cantante.

La pop star ha dichiarato: “Ho dedicato anima e corpo al disco e ho sognato il momento in cui sarei tornata sul palco per esibirmi e festeggiare con i miei fan, che sono rimasti sempre accanto a me. Sono entusiasta di poter finalmente condividere quest’esperienza insieme a voi.”