Lorenza e quell'amore bello e impossibile che è Fuoco e Neve: il video

Ciao mi chiamo Lorenza, ho vent’anni e abito in un piccolo paese, Camporgiano, in provincia di Lucca. Sono figlia unica, diplomata al liceo linguistico e ho una grande passione per la musica e il canto fin da piccolissima. Ricordo uno dei miei primi regali: un microfono con le luci che illuminava tutta la stanza. Sono cresciuta a pane e “film musicali americani” per questo probabilmente adoro ballare e cantare insieme a tutto ciò che è arte. Ho studiato per dieci anni Hip Hop e da 12 anni studio canto accompagnandomi anche con il pianoforte. Attualmente frequento il M.A.S di Milano, ovvero il centro di formazione per lo spettacolo più grande d’Europa. Il mio stile musicale è un misto tra Soul, Pop e R&B infatti i miei artisti di riferimento sono Alicia Keys, Beyoncé ,Jp Cooper e Mahmood.



Ho avuto diverse esperienze musicali sia a livello nazionale che internazionale, però quella che mi è rimasta in particolare nel cuore, è stata l’esibizione al Teatro Ariston durante la finale internazionale di Sanremo Junior. Finalmente ad ottobre 2020 il mio primo contratto discografico con la GreyLight Records di Milano che dal primo momento ha creduto in me. Il mio primo inedito è “Etilene” e l’ultima uscita è” Fuoco e neve”, un brano che parla di come due persone innamorate possano scoprirsi talmente tanto diverse da doversi separare. Questa attrazione può far male tanto da diventare quasi una cosa pericolosa fatta di pochi momenti e tante illusioni. Un amore impossibile è difficile da dimenticare, si trasforma in un pensiero soffocante che ti mangia dentro e che non ti lascia più. Rimane sempre quell’amaro in bocca che ti spinge a sperare che prima o poi quella persona tanto desiderata possa in qualche modo far parte della tua vita. Ci tengo tanto a ringraziare Mattia Mitrugno e Lorenzo Moccia perché ogni volta riescono a trasformare i miei sogni e le mie idee in meravigliosi brani. Per quanto riguarda il videoclip, abbiamo voluto giocare molto a livello di luci proprio per rappresentare al meglio l’insieme di pensieri diversi che passano per la mente di una persona innamorata e combattuta. Lo abbiamo girato in un unica location proprio per dare senso di soffocamento,di prigione. Per questo ringrazio Antonio De Bonis che ha curato la regia, Roberto Chierichini per la direzione della fotografia ed Elisa Marangon che cura la mia immagine. Sono riusciti a capire appieno cosa volessi rappresentare con questo video. Ringrazio inoltre tutto lo Staff della GreyLight Records.