Coldplay, pubblicato il video del nuovo singolo "Higher Power"

I Coldplay hanno pubblicato su YouTube il videoclip di "Higher Power", il nuovo singolo della band già diventato un tormentone. Dopo l'avveniristica première del brano, presentato per la prima volta con un collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale, per il videoclip la band capitanata da Chris Martin ha scelto un'ambientazione sci-fi altrettanto avveniristica, su un pianeta alieno. Il video è diretto da Dave Meyers, che ha già collaborato con popstar come Taylor Swift, Travis Scott e Billie Eilish.

Il pianeta Kaotica protagonista del video



Nel video la band esplora un pianeta distrutto ma coloratissimo chiamato Kaotica, il cui alfabeto alieno (il Kaotican) compare nel video e sulla copertina di "Higher Power". Kaotica è popolato da cani robot, ologrammi giganti e da una gang di ballerini alieni, interpretati dalla Ambiguous Dance Company di Seoul, che ha realizzato le coreografie già presentate dalla band sui social. Il regista Meyers ha dichiarato: “Il video è una metafora di come, in questo momento, tutti ci sentiamo alienati, allontanati a forza dal nostro mondo, come se fossimo su un pianeta alieno. Alla fine ritroviamo l’amore nelle strade e quell’euforia ci fa volare nella stratosfera della nostra stessa energia e del nostro potere superiore".