Ruggero Ricci libera le sue Bombe Atomiche: il video

“Bombe atomiche”, il mio nuovo singolo, è un’esplosione di freschezza e contemporaneità, un brano a cui tengo molto e che mi vede in una veste diversa rispetto alle mie precedenti release, una veste più accattivante, senza però tralasciare il mio stile interpretativo e di scrittura. In un’estate di ripartenza come quella alle porte, credo che le parole chiave siano “leggerezza” e “rinascita”, una rinascita che deve prendere il via da noi stessi, dalle nostre idee, dal nostro modo di fare, di agire, di essere. In questo pezzo, prodotto da Major, ho voluto trasmettere un messaggio di positività e di speranza, emozioni e sentimenti che ben accompagnano la bella stagione e che devono tornare a essere presenti, centrali in ognuno di noi: un messaggio di rilancio, di aspettative, di buoni propositi verso un futuro che

finalmente torna ad intravedersi dopo tanto tempo in maniera più nitida, più

chiara. Penso sia inutile piangersi addosso: non siamo più gli stessi dopo tutto quello che abbiamo vissuto nell’ultimo anno e mezzo, questo è innegabile, ma dobbiamo rialzarci. La felicità è racchiusa nelle piccole cose e questo periodo ce l’ha insegnato, ricordandoci di essere grati per ogni gesto, ogni attimo vissuto.



Dobbiamo imparare ad osservare la realtà con occhi nuovi, occhi diversi, occhi che siano in grado di cogliere le meravigliose sfumature del quotidiano. Non dobbiamo dare nulla per scontato, imparando ad apprezzare noi stessi, ciò che ci circonda e le persone che amiamo. Siamo noi a decidere quando esplodere, per questo motivo ho scelto di chiamare il pezzo “Bombe atomiche”. Siamo noi a decidere quando è il

momento di uscire allo scoperto con la nostra vera essenza, essenza che ci rende unici ma che, al tempo stesso, ci consente di arricchire l’altro, di portare colore nel nostro percorso e nella vita di chi ci vuole bene. Per il videoclip, mi sono affidato alla professionalità di Francesca Gallina, e con lei ho scelto di raccontare una storia che trasponesse in immagini il significato della canzone; un gruppo di ragazzi che si incontra dopo tanto tempo a una festa e prova sentimenti contrastanti, varie declinazioni emozionali; dall’amore all’odio, dall’euforia alla malinconia, perché in fondo, l’estate, la vita, è anche questo, un mix di sfumature intrecciate dentro il nostro cuore. “Bombe atomiche”, per me, rappresenta anche sperimentazione e

contaminazione sonora, ho optato infatti, con la collaborazione di Major, per un sound fresco, un cocktail di generi differenti che ben rappresentasse questa fase di trasformazione; sonorità diverse miscelate e fuse insieme per portare un po’ di leggerezza nel cuore degli ascoltatori, il tutto impreziosito da un testo d’autore, quindi riflessivo ed introspettivo, così da riuscire a trasmettere messaggi importanti in maniera delicata, senza forzature. Nel videoclip ho avuto la fortuna di collaborare con la ballerina Veronica Bagnolini e con alcuni dei miei talentuosi allievi, studenti di Canto presso la mia Accademia in cui rivesto il ruolo di vocal coach. Spero con tutto il cuore che. “Bombe atomiche” possa, anche solo in piccola parte, riaccendere la scintilla della speranza nel cuore di chi l’ascolta.