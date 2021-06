RTL 102.5 alla conquista dell'estate 2021 con 1600 ore di diretta

Da lunedì 26 luglio a domenica 22 agosto le radiovisioni della famiglia di RTL 102.5 accompagneranno in diretta, ogni giorno, tutti gli ascoltatori nelle loro vacanze. 28 giorni in trasferta, con 1600 ore di diretta e 60 speaker coinvolti per le quattro radio costituiranno una costante linea diretta che permetterà al pubblico all'ascolto di raccontare il Paese che riparte e le famiglie che tornano in vacanza in Italia.

RTL 102.5 e Radiofreccia trasmetteranno in diretta dal Resort “Is Serenas Badesi Village” di Bluserena, a Badesi (SS) in Sardegna; Radio Zeta e RTL 102.5 News dal Valentino Village di Castellaneta in Puglia; RTL 102.5 sarà in diretta anche ogni sera dal Turmalin di Lipari in Sicilia.

Come ogni anno RTL 102.5, RADIOFRECCIA, RADIO ZETA E RTL 102.5 NEWS saranno la colonna sonora dell’estate italiana, finalmente normale, garantendo musica, intrattenimento e informazione sempre in diretta.