Il coprifuoco si allenta, ecco 10 canzoni per riconquistare la notte

Kingston Town. UB40

La magia di Kingstown Town può, deve essere riportata in tutti gli angoli del mondo, ora che siamo più liberi: La notte sembra svanire, Ma la luce della luna persiste ci sono meraviglie per tutti le stelle brillano luminose. E' la notte che da mesi desideriamo.



Penso positivo. Jovanotti

Probabilmente lo abbiamo sempre fatto e se non è stato così lo facevamo senza farci notare da mogli, mariti, fidanzate e fidanzati, amici, figli, nipoti. Ma ora, davanti a una bibita o un Martini Cocktail, possiamo urlare, metaforicamente o meno, io canto positivo perché son vivo!



The house of the rising sun. The animals

Si dice che la cantassero i minatori agli albori del Novecento, c'è una versione del 1925, che qualcuno considera la prima ufficiale. Ha una vena di melanconia. Ma quella parola "sole" oggi è più che mai vitale.



Ma Baker. Boney M.

E' una storia di malavita. La avessero scritta in Italia negli anni Sessanta la avrebbe canta nostra signora della mala Ornella Vanoni. Chi negli anni Ottanta era un adolescente confessu quante suole ha consumato ballandola. E le generazioni successive non sono da meno. E' un brano eterno.



Libertango. Grace Jones

E' la rivistazione dell'omonimo brano di sua maestà Astor Piazzolla. Racconta il lato più dark della vita notturna parigina agli albori degli anni Ottanta. Conturbante come la pantera nera che la ha resa universale.



La cura. Franco Battiato

Quello che il Maestro canta è un inno alla vita. La cura va messa ovunque, anche in un cocktail. E' straniante mormorarla nella mente sbocconcellando due stuzzichini.



The wild boys. Duran Duran

I ragazzi selvaggi sono tornati. O forse non se ne sono mai andati. Si ispira all'omonimo libro di di William S. Burroughs e, quando tornate a casa, dopo una serata libera, felice e, soprattutto, responsabile, andate a rivedere il video e ballatelo!



Purple rain. Prince

Rock, Pop, Gospel, epica, epopea...è uno dei pochi brani della storia della musica che non necessitano di spiegazioni, di commenti, di nulla. Basta ascoltare e liberare lo sciamano che è in noi, that's all.



Tutto quello che un uomo. Sergio Cammariere

Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è...come può essere descritta meglio oggi questa ritrovata (semi)libertà? Il crotonese Cammariere ha scritto nel 2003 tutto quello che avremmo trovato, o desiderato, quasi vent'anni dopo.



Telepatia. Kali Uchis

Diventiamo telepatici pochi mesi fa, il 26 febbraio 2021. All'epoca ancora eravamo prigionieri di noi stessi. Ora che siamo più liberi, non dimentichiamo la telepatia. A chi amiamo scriviamo lettere e inviamo pensieri. E' così che si declina la poesia dell'esistenza.