Una vendita all'asta a Parigi di gioielli appartenuti all'attrice Claudia Cardinale, deceduta a settembre, ha fruttato 826.262 euro. Lo ha riferito all'AFP la società Christie's. La vendita ha riguardato "venti gioielli scelti, amati e indossati da Claudia
Cardinale", secondo un comunicato. Una parte di questa somma sarà devoluta alla Fondazione Claudia Cardinale, la fondazione che lei e sua figlia avevano creato per aiutare giovani artisti audiovisivi contemporanei, in particolare donne.
i monili di una musa del cinema
Il risultato ha superato la stima più alta fatta da Christie's, ha precisato la casa di vendita, e tutte le offerte sono state vendute. Leggenda del cinema italiano, Claudia Cardinale è stata la musa dei piu' grandi registi, da Luchino Visconti a Federico Fellini passando per Henri Verneuil o Sergio Leone. Ha girato oltre 150 film in Italia, Francia e Hollywood ed è stata una delle attrici più emblematiche del cinema italiano con Gina Lollobrigida e Sophia Loren. È morta il 23 settembre scorso a Nemours, vicino a Parigi, dove ha vissuto per molti anni.
Approfondimento
Da Bardot a Pippo Baudo, personaggi che ci hanno lasciato nel 2025
©Getty
Claudia Cardinale, i look iconici per ricordare la grande attrice
La diva che si è spenta a Parigi lascia dietro di sé un patrimonio indelebile non solo nel cinema ma anche nello stile. È infatti riuscita ad attraversato epoche e linguaggi culturali, trasformandosi in un punto di riferimento tanto per i grandi registi quanto per i maestri della moda. Amata da Giorgio Armani a Yves Saint Laurent, ha incarnato un’eleganza senza tempo, capace di fondere sensualità e raffinatezza. Riviviamo insieme alcuni dei suoi outfit più indimenticabili A cura di Camilla Sernagiotto