Una vendita all'asta a Parigi di gioielli appartenuti all'attrice Claudia Cardinale , deceduta a settembre, ha fruttato 826.262 euro. Lo ha riferito all'AFP la società Christie's. La vendita ha riguardato "venti gioielli scelti, amati e indossati da Claudia

i monili di una musa del cinema

Il risultato ha superato la stima più alta fatta da Christie's, ha precisato la casa di vendita, e tutte le offerte sono state vendute. Leggenda del cinema italiano, Claudia Cardinale è stata la musa dei piu' grandi registi, da Luchino Visconti a Federico Fellini passando per Henri Verneuil o Sergio Leone. Ha girato oltre 150 film in Italia, Francia e Hollywood ed è stata una delle attrici più emblematiche del cinema italiano con Gina Lollobrigida e Sophia Loren. È morta il 23 settembre scorso a Nemours, vicino a Parigi, dove ha vissuto per molti anni.