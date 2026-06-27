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Claudia Cardinale, all'asta in Francia venduti 20 gioielli per 826mila euro

Cinema
©Webphoto

Una vendita all'asta a Parigi di gioielli appartenuti all'attrice Claudia Cardinale, deceduta a settembre, ha fruttato 826.262 euro. Lo ha riferito all'AFP la società Christie's. La vendita ha riguardato "venti gioielli scelti, amati e indossati da Claudia

Cardinale", secondo un comunicato. Una parte di questa somma sarà devoluta alla Fondazione Claudia Cardinale, la fondazione che lei e sua figlia avevano creato per aiutare giovani artisti audiovisivi contemporanei, in particolare donne. 

i monili di una musa del cinema

Il risultato ha superato la stima più alta fatta da Christie's, ha precisato la casa di vendita, e tutte le offerte sono state vendute. Leggenda del cinema italiano, Claudia Cardinale è stata la musa dei piu' grandi registi, da Luchino Visconti a Federico Fellini passando per Henri Verneuil o Sergio Leone. Ha girato oltre 150 film in Italia, Francia e Hollywood ed è stata una delle attrici più emblematiche del cinema italiano con Gina Lollobrigida e Sophia Loren. È morta il 23 settembre scorso a Nemours, vicino a Parigi, dove ha vissuto per molti anni.

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