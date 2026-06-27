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La Prima Estate, il venerdì è tutto di Nick Cave & The Bad Seeds e Sleaford Mods

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Foto di Fabio Paleari

Torna La Prima Estate! Il secondo week end del Festival inizia con una stella tra le stelle: Nick Cave, accompagnato da The Bad Seeds, headliner al Parco BussolaDomani, che accoglie con un abbraccio il pubblico arrivato a Lido di Camaiore per l’unica data italiana del tour. Prima di Wild God, il duo Sleaford Mods, le atmosfere sognanti di Emilíana Torrini e l’indie folk di Dove Ellis, preceduti dal concerto di Sara Parigi parte del progetto Next Stage: La Prima Estate. Il racconto dell’inviata Valentina Clemente

 

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