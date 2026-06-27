La Prima Estate, il venerdì è tutto di Nick Cave & The Bad Seeds

10/24 Foto di Fabio Paleari

Entrambi si sono fermati a vedere Nick Cave, che definiscono "Uno dei migliori artisti e performer". Parlando con il duo a La Prima Estate, Jason e Andrew hanno sottolineato la bellezza di partecipare ai festival, perché "tutti gli artisti sono insieme, in un'unica area. Magari tra loro ci sono musicisti e cantanti che segui da tempo e di cui sei fan, e suoni prima di loro. Ecco perché ci piacciono queste realtà" ci hanno detto