Federica Carta ha voluto al suo fianco Mydrama, grande protagonista dell'ultima edizione di X Factor, per questo pugno nello stomaco ai pregiudizi, all'ignoranza, all'odio. Si intitola Tocca a me e oltre ad essere un manifesto contro l'omotransfobia e un messaggio di sensibilizzazione, qualora ce ne fosse bisogno, per la generazione dei ventenni a rivedicare il loro diritto di amare senza alcun limite. L ho incontrate su zoom.



Come vi siete trovate e come è nata la canzone?

Federica: Ci siamo confrontate molto dopo esserci conosciute tramite istangram da Generazione Z quale siamo. Alessandra a X Factor ha proposto Bella così che io feci con Chadia Rodriguez e lì ho capito il suo valore umano e artistico. Lavorando in studio è uscito Tocca a me e la ho subito contatta.

Mydrama: Tutto è nato spontaneamente. Sono vicina a Federica umanamente e artisticamente, lei trasmette sempre messaggi forti e importanti. Qui ci siamo integrate alla perfezione.

Come avete costruito il video? E curato come un cortometraggio per il cinema.

Federica: Dobbiamo ringraziare l'empatia con la regista Prisicilla Santinelli, con la quale per altro avevo già già girato un video. E' stato facile parlare con lei e confrontarci solo ascoltando il brano. Le bende rappresentano la chiusuradelle idee, poi nella seconda parte il messaggio esplode. Siamo vicine alla tematica e chi non ha la forza per uscire allo scoperto va ha sostenuto.

Mydrama: E' stato entusiasmante vivere in un set pieno di persone. E con tutte si è sviluppata empatia.

In questo singolo ci sono due artiste più libere e mature, quando c’è stato il cambiamento?

Federica: Stiamo crescendo, entrambe abbiamo iniziato molto giovani. Anche a livello di scrittura c’è ricerca più accurata al di là dell’argomento.

Mydrama: Federica è uscita allo scoperto prima, io le prima cose le ho fatte in casa studiando molto.

Odio, ignoranza, rancore: premesso che non dovrebbero esistere, ma quale è il primo da estirpare?

Di rancore nel pezzo non ce ne è. Crediamo l'ignoranza: ci vuole conoscenza, bisogna imparare per togliere odio e pregiudizio.

Fate parte di una generazione che ha riscoperto il valore della piazza: ci credete?

Siamo persone prima che artiste, essere in piazza a Milano a favore del Ddl Zan è stata la nostra prima manifestazione. Oggi è fondamentale la piazza. Abbiamo trovato tanto rispetto non solo della situazione con distanziamento ma anche nel trattare gli argomenti. Sembrava lo stesso clima che c'era sul set, empatia tra persone e gente che piangeva per la felicità.

Le bende sugli occhi nel video si tolgono ai ragazzi, credi che nella realtà le abbiano i politici?

Tocca a me è stato scritto per chi si sente rinchiuso; il contesto rende difficile affrancarsi dalle bende, noi lottiamo e diciamo le cose come stanno in modo delicato.

Adesso avete trovato il vostro posto, come dice la canzone?

Mydrama: Assolutamente sì, ho vissuto sempre fasi adolescenziali pesanti con la musica ma ora ho trovato il mio posto. Ora utilizziamo questo brano per passare i messaggi.

Federica: Ora la canzone, col suo messaggio, è di tutti.

Come si prospetta la vostra estate?

Mydrama: Voglio cantare e andare in giro.

Federica: Aspettiamo risposte sulla situazione e poi ci organizziamo. Dopo gli ultimi due anni chiusi c’è voglia di lavorare. Spero ci sia la possibilità anche di fare qualcosa con Alessandra.