Glitch Project, ci sollevano col singolo Bloom: il video

Siamo Maida e Federica e insieme formiamo il duo Glitch Project. Quando ci siamo incontrate, nel 2017, abbiamo subito sentito un forte sintonia. Entrambe abbiamo avuto un passato nella musica e suonando e sperimentando insieme, abbiamo iniziato ad auto-produrre i primi brani, con attrezzatura di salvataggio che, grazie ai suoi errori del sistema detti “glitch” ha segnato l’inizio del nostro progetto, per l’appunto “Glitch Project”.



Nel 2019 abbiamo pubblicato “Enchain” un EP di quattro pezzi dal suond alternative.

Durante il 2020 abbiamo condiviso questa situazione surreale qual è la pandemia, ma questo ci ha permesso di concentrarci sulla nostra crescita sia personale che musicale. Ecco, in questo periodo di ricerca nasce “Bloom”, il nostro nuovo singolo.

“Bloom” per noi rappresenta un senso di rinascita, di consapevolezza. Come tutti in questo periodo storico, abbiamo sentito addosso tantissime emozioni diverse, a volte frustranti e confuse ma la necessità di raccontarle per noi è stata vitale. Mai ci saremmo aspettate di poter scrivere un brano dal sound “estivo”, però ne siamo molto contente. Il significato intrinseco del brano è quello del rialzarsi, del credere in se stessi andando oltre le difficoltà quotidiane. Non è stato semplice arrivare a questa consapevolezza, è stato essenziale il lavoro del nostro produttore Raffaele “Neda” D’Anello, che ci ha saputo ascoltare, capire e ci ha aiutate a trasformare le nostre idee in qualcosa di oggettivamente concreto e vero.



Per la realizzazione del video abbiamo cercato di ricostruire il senso emotivo e metaforico del brano attraverso i cambi di color e i cambi di immagine frequenti.

Tutto questo siamo riuscite a realizzarlo grazie a tutta la crew che ha contribuito in modo essenziale alla creazione del video. Glitch Project per noi rappresenta una via d’uscita, un mondo immaginario in cui la nostra introversione non esiste, in cui è possibile sentirsi a casa anche quando non lo si è, in cui poter sperimentare e comunicare senza barriere. “Bloom” per noi è l’inizio di un percorso a cui noi teniamo davvero tanto e in cui mettiamo costantemente anima e corpo. Finalmente il video è online e poterlo condividere ci rende orgogliose e felici di aver scelto la musica come voce delle nostre idee. Buona visione!