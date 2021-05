Side Baby omaggia la sua Roma tra Fontanelle e Sampietrini

Fontanelle e Sampietrini è il nuovo atteso singolo di SIDE BABY disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming per Believe. Pre-salva QUI il nuovo singolo.



Il ritorno di Side, anticipato da Cucina Freestyle, è un omaggio alle sue radici: alla sua città, la Capitale, sintetizzata nei simboli e nelle immagini che la rendono riconoscibile in tutto il mondo, nel suo unico microcosmo e nelle scene di vita di strada, vissute in prima persona dall’artista stesso. Il senso di familiarità che lo lega visceralmente ai luoghi romani -in particolare al rione Testaccio (Cucina) in cui è nato e cresciuto- e alle persone che li abitano è uno dei pilastri della poetica di Side. Un immaginario che fotografa Roma nella sua capacità di essere contenitore di caos e creatività, come è sempre stata per gli artisti. Fontanelle e Sampietrini è la celebrazione dell’essenza di Arturo e della sua musica. Il brano sancisce un ritorno allo stile dell’esordio che lo aveva fatto conoscere in tutta Italia, arricchito da una rinnovata maturità nei contenuti. Side prosegue la sua ricerca rivolta alla “verità”, ad un linguaggio -di cui il rapper romano è tra i capi scuola nella scena- che ambisce a farsi portavoce di ciò che è vero, senza compromessi. Arturo incarna un’autenticità artistica, enfatizzata dalla produzione scura e cruda curata dall’amico -e tra i producer più importanti della scena- Sick Luke che lo porta ad essere percepito come una voce incorrotta in grado di rappresentare la realtà e le sue contraddizioni.



Arturo Bruni - in arte Side Baby - nasce a Roma nel 1994. Figlio d’arte, acquisisce la propensione allo storytelling da suo padre Francesco Bruni, sceneggiatore e regista cinematografico, e dalla madre Raffaella Lebboroni, attrice. Il perno di tutte le sue produzioni è la sia città, Roma, in particolare il legame con Testaccio (Cucina), quartiere dove è nato e dove ha vissuto fino all' adolescenza. La passione per il writing e il mondo dello skateboard lo avvicinano da ragazzino verso la cultura rap.

Arturo si fa notare fin da giovanissimo per i suoi versi d’impatto e, nel 2014, diventa socio fondatore della Dark Polo Gang, i cui brani scalano le classifiche FIMI e riscrivono le regole della trap italiana. Il giovane artista ha inoltre recitato nel film “Tutto quello che voi” (2017). Arturo ha collezionato numerosi riconoscimenti, dischi d’oro e di platino e, nel giugno del 2018, dopo un difficile periodo personale, ufficializza l’inizio del suo progetto solista con un live sold out a Milano. Dopo i primi singoli ad aprile 2019 pubblica il suo esordio solista per Island Records / Universal Music, “Arturo”. Prodotto da The Night Skinny e Sick Luke, “Arturo” è un disco introspettivo in cui la scrittura trap diventa anche conscious e si confronta con una musicalità che non punta semplicemente su suoni duri e oscuri. La collaborazione con Night Skinny torna in “Mattoni”, producer album diventato culto uscito lo stesso anno in cui Side collabora per Stay Away con Ketama126 e Franco126, Fumo 1etto con Fabri Fibra e Shiva e per la posse track Mattoni. L’anno seguente collabora con Axos per il singolo Harem, prodotto da Don Joe, mentre a dicembre esce Psyco Side, una doppia collaborazione con gli Psicologi. Nel 2021 prende parte ad OBE, il fortunato producer album di Mace pubblicato per Island Records / Universal Music Italia.

A maggio esce “Fontanelle e Sampietrini”, il nuovo singolo per Believe Digital che sancisce il suo ritorno ufficiale.