cmqmartina, dopo X Factor arriva con i "pensieri sbagliati"

Esce il 14 maggio il nuovo singolo di cmqmartina "pensieri sbagliati", tra elettronica e songwriting, dopo il recente "se mi pieghi non mi spezzi", da subito nelle principali playlist. Pensieri sbagliati anticipa il nuovo album, previsto per il 4 giugno 2021 con una prima data di presentazione al MI MANCHI, la nuova rassegna itinerante del MI AMI Festival, il giorno stesso della release. Dopo un fortunato debutto con l'album DISCO, richiamo alla spensieratezza al neon degli anni 80, dopo una carriera sempre in salita, in un solo anno e mezzo cmqmartina ha fatto tanta strada, a soli vent'anni, superando i 10 milioni di streams e i 160mila followers.



Il primo singolo di successo, lasciami andare!, un tour a fine 2019 con i rovere, la partecipazione a X Factor 2020, una crescita interiore ed esteriore. e ora è qui per tornare a"far ballare di sé" con "pensieri sbagliati" brano che anticipa il nuovo album in arrivo il 4 giugno.



cmqmartina è la giovanissima regina della nu-dance italiana, che dal primissimo singolo "lasciami andare!" non ha più smesso di far parlare di sè: "Mi è sempre piaciuto credere che le cose che accadono non lo fanno per caso. Che il destino, per quanto le scelte contribuiscano a crearlo, appartiene a tutti da sempre. E ci si può provare, nel tempo, a cercare di fare qualcosa di diverso, di più facile o che piace agli altri, ma la verità è che non puoi sfuggirgli mai. Mia nonna canta sempre 'La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore', e ha tanta ragione."