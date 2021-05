Pierdavide Carone, Casa è il nuovo album: uscirà venerdì 28 maggio

approfondimento

La Buonanotte di Pierdavide Carone è nata da una magia ed è infinita

Il nuovo album racconta un percorso di crescita personale e artistica e racchiude il lavoro del cantautore degli ultimi tre anni, anni in cui Pierdavide è tornato a scrivere, è stato costretto a fermarsi per problemi di salute ed è poi finalmente rientrato in studio per terminare le registrazioni appena le condizioni lo hanno reso possibile. Nel disco sono infatti presenti “Caramelle” feat Dear Jack, brano in cui il cantautore affronta con coraggio il drammatico tema della pedofilia e “Forza e coraggio!”, canzone uscita lo scorso anno, un inno alla resilienza che nasce dall'urgenza del parlare di un momento di difficoltà che ha segnato la sua vita. “Casa” è quindi un disco che racconta tanto di lui e della sua vita ed è sicuramente un lavoro in cui ha messo tutto se stesso. Venerdì 28 maggio, giorno dell'uscita del disco, alle ore 21.30, Pierdavide Carone presenterà in anteprima LIVE, sul palco della Streaming Arena, il suo nuovo album di inediti.

Per informazioni: https://www.streamingarena.it/evento/pierdavide-carone-live-streaming/

Con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito del programma Per Chi Crea.