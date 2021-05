Deddy, arriva l'album EP "Il cielo contromano": info e tracklist

Realizzato con la produzione di Warner Music , l’EP di Deddy conterrà ben 7 tracce per circa un’ora di musica, tra sonorità pop e ballate emozionanti. Del nuovo progetto musicale del cantautore torinese conosciamo già i quattro singoli che il ragazzo ha presentato nel corso dell’edizione pomeridiana del programma, così come durante lo spettacolo del sabato sera. Tra questi, il pezzo omonimo “ Il cielo contromano ”, ha raggiunto nelle scorse ora la certificazione disco d’oro . Un grande successo per un talento di soli 19 anni.

Come annunciato da Maria De Filippi in occasione della semifinale del celebre talent show musicale “ Amici ”, il prossimo venerdì 14 maggio , vedranno la luce tre dei quattro album d’esordio dei giovani talenti di questa edizione. Accanto a Sangiovanni e Tacredi, anche Deddy (pseudonimo di Dennis Rizzi) presenta il suo primo disco dal titolo “ Il cielo contromano ”. Ad Aka7even toccherà invece venerdì 21 maggio 2021.

L’album di debutto di Deddy si chiama “ Il cielo contromano ” e uscirà il prossimo venerdì 14 maggio in tutti gli store musicali fisici e online. Già disponibile al pre-save e pre-order, l’EP conterrà ben 7 tracce di cui alcune già note e ascoltate durante le puntate del programma. Accanto alla più recente “ 0 passi ” – al momento in vetta alle classifiche delle maggiori piattaforme di streaming musicale, con più di 7 milioni di ascolti solo su Spotify - figurano anche brani come “ Il cielo contromano ” (da poche ore certificato disco d’oro), “ Parole a caso ” e “ Ancora in due ”. Per Dennis Rizzi, 19enne di Torino, l’uscita di un album da solista non è solo l’occasione per mostrare a tutti il suo talento artistico, quando più l’opportunità di entrare ufficialmente a far parte del panorama musicale italiano.

La tracklist completa del primo album di Deddy

La tracklist completa di “Il cielo contromano” di Deddy, include ben sette tracce per circa un’ora di musica in compagnia del cantante torinese. Tra i brani, singoli noti e altri ancora inediti, tutti collegati da un filo rosso comune, la voglia di Deddy di mostrare a tutti il suo talento, la sua personalità e la sua abilità di scrittura con canzoni che spaziano da allegre sonorità pop come “0 passi” e “La prima estate”, fino alle ballate più emozionanti, dedicate all’amore e ai sentimenti, come il singolo che dà il titolo all’album “Il cielo contromano”. Ecco la tracklist completa del disco in uscita:

La prima estate Il cielo contromano 0 passi Ancora in due Come mai Parole a caso Buonanotte

Il singolo “Il cielo contromano” è disco d’oro

È di poche ora fa la notizia che il primo singolo di Deddy presentato ad “Amici” ha raggiunto la certificazione di disco d’oro. “Il cielo contromano”, questo il titolo della sua canzone più ascoltata, ha infatti raggiunto l’importante traguardo delle oltre 25mila copie vendute, in formato fisico così come in digitale. Queste le parole di Deddy su Instagram che si è subito congratulato con Maria De Filippi e il suo staff per la fiducia donatagli, ma anche per tutti i collaboratori che hanno contribuito alla stesura e realizzazione del brano. Tra i ringraziamenti, anche un pensiero per i fan che lo sosterranno da qui agli anni a venire. ““Il Cielo Contro Mano” è ORO! Grazie ad ognuno di voi! Un ringraziamento speciale ad “Amici Ufficiale” per tutto quello che mi sta dando e Michele Canova, Leonardo Zaccaria, Vincenzo Colella per aver contribuito alla realizzazione di questo brano. Un altro traguardo raggiunto, ma c’è ancora tanta strada da fare e la faremo insieme!”