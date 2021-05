La prima volta di Marco Masini in concerto acustico live streaming

L’intervista

Sorriso cordiale e tanta voglia di ripartire: “domenica c’è un concerto diverso da come lo avrei voluto fare ma questo è il momento, abbiamo deciso di farlo in streaming, insieme ai miei musicisti anche per ritrovare quella sintonia che si è persa dopo un anno e qualche mese”. Marco continua: “Tutto questo ci manca da tanto, lo facciamo anche per dare una parvenza di ripartenza, un primo passo, a tutti i ragazzi che collaborano con noi e a tutta la filiera musicale che comunque dà vita alla musica”. Masini a tratti riflessivo a tratti ironico, ci dice con orgoglio: “questo concerto verrà fatto in un teatro importante e storico di Firenze si chiama il Teatro della Pergola e questo è stato un motivo in più per farci venire la voglia…".