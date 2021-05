Concerto omaggio a Ennio Morricone, Piccioni & Quartetto Pessoa

Nuovo appuntamento, il terzo, con il Concerto “Omaggio a Ennio Morricone ”, tenuto da Leandro Piccioni e il Quartetto Pessoa. Il concerto che ha avuto luogo in occasione dell’inaugurazione del Festival del Cinema italiano di Madrid 2020 e realizzato presso il Forum Music Village di Roma il 26 Novembre 2020, è ora disponibile suddiviso in cinque video, a mano a mano pubblicati sul canale ufficiale YouTube del “Quarterto Pessoa & Leandro Piccioni". Sono già on line “Mission” e “C’era una volta in America”, mentre ora tocca a “Nuovo Cinema Paradiso”, prima di “C’era una volta il West” ed “Estasi dell’oro”.

Piccioni e Morricone, una collaborazione lunga e proficua

Leandro Piccioni ha collaborato con Ennio Morricone fin dal 2001 e dal 2015 è stato il suo pianista solista ufficiale. Con il Maestro ha suonato in tutto il mondo con orchestre internazionali, fra le quali l’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, la Filarmonica della Scala, l’orchestra della Radio di Madrid, l’orchestra della Rai di Torino, l’orchestra Sinfonica di Praga, l’orchestra Roma Sinfonietta, solo per citarne alcune, svolgendo centinaia di concerti in tutto il mondo e superando i 500.000 spettatori solo dal 2015 al 2016. Recentemente Leandro Piccioni ha suonato come solista nei due concerti autunnali dedicati al Maestro con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretti dal Maestro Antonio Pappano. Piccioni ha anche vinto il Premio David di Donatello 2020 come “Miglior Musicista” con l’Orchestra di Piazza Vittorio. “La mia ammirazione per la musica di Ennio Morricone e il mio affetto umano per lui” – afferma Leandro Piccioni – “mi hanno indotto a realizzare arrangiamenti per pianoforte e quartetto d’archi e ciò grazie anche alla collaborazione che ho da anni con il Quartetto Pessoa”, formazione nata nel 1998.