Lil Jolie, la sua regola e non avere...Regole. Lo canta con Carl Brave

Un viaggio alla scoperta della coppia e di come la vita in comune possa snaturarci, portarci in zone che non sono nostre e che ledono la nostra identità. E' forte in questa direzione il messaggio che Lil Jolie, artista campana di 21 anni, all'anagrafe Angela Ciancio, mette in Regole, il suo nuovo singolo che ha il featuring di Carl Brave. La forza delle parole è moltiplicata dalle immagini di un video girato sul Lago di Bracciano. Ne abbiano chiacchierato su zoom.



Quando è nato questo brano e perché hai scelto Carl Brave?

E’ nato nella mia cameretta qualche mese fa, ho scritto il ritornello però mi sembrava vuoto e ho provato a immaginare come Carlo potesse cantarci sopra. Ho subito pensato a lui, ci siamo visti in studio e Regole ha preso forma.

La vita di coppia è complicata come la descrivi?

Mi sono basata su mie vecchie relazioni e ho capito quanto siamo accondiscendenti con chi amiamo e quando ci lasciamo capiamo che certe cose non le rifaresti. Dobbiamo essere noi al primo posto.

Cosa bisognerebbe fare per trasformare il piccolo cosmo in un cosmo grandissimo?

Guarda io sto bene nel mio microcosmo, non riuscirei a vivere in uno più grande, ho qui quello che mi fa stare bene.

Di solito bevi per ricordare o per dimenticare?

Sono più per dimenticare. Carlo invece per ricordare.

La sensazione è che tu no sai stare alle regole in generale, fin da piccola.

Verissimo. Da piccola sempre mi hanno sempre descritta come una ribelle, quando ero con i parenti spesso dovevamo andare via perché io ero esuberante e impulsiva. Sono stata una persona ribelle anche a scuola ma crescendo ho capito che ad alcune regole bisogna starci. Preferirei essere più anarchica...nel mio mondo ideale.

Perché la cover rimanda al golf?

Perché le regole sono nel golf poi mi piacevano il verde e le atmosfere. Mio padre gioca e abbiamo dei parenti in Scozia e mio padre quando adiamo a trovarli e approfitta per andare in campo.