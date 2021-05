Gionnyscandal si fa Pop-Punk e lancia l'album Anti

Anti è una antologia di 14 brani impreziosita dalla collaborazione con Pierre Bouvier, il cantante dei Simple Plan, una delle band pop punk più famose e importanti del mondo. Gionnyscandal, all'anagrafe Gionata Ruggieri, duetta con lui in Nicotina realizzando uno dei più grandi sogni della sua vita. Anti è un disco di grande impatto e carico di energia che rivela un GionnyScandal che non ha paura a mostrarsi nella sua essenza più profonda di artista versatile e autentico, dotato di una sensibilità rara, un talento unico nella scena musicale contemporanea italiana in grado di muoversi in diversi range, spaziando tra differenti generi e stili musicali.



Gionata, partiamo dall'origine del progetto Anti.

Nasce un anno fa quando ero in studio con il mio produttore e abbiamo affittato una casa a Milano. Il disco doveva essere una parte due del precedente Black Mood però non ero soddisfatto, discutevo con il mio produttore, stavamo lavorando a un pezzo e ho pensato che figata se la facessimo pop-punk. All'origine del cambiamento c'è che non sempre ero soddisfatto della musica che stavo facendo. Dunque ho iniziato a lavorare con tutto un altro mood.

Non è una novità però per te.

Prima di iniziare questo percorso nel 2009 avevo una band pop punk. Spero che questo messaggio arrivi perché ho voglia di riportare sul mercato questo genere per uscire un po’ dalla trap e dal pop.

Il titolo?

Anti perché è un disco anti commerciale. Il Pop Punk non è più sul mercato dal 2000 e io rivendico la volontà di sdoganare questo messaggio di libertà. La libertà di fare il genere che ho voluto come la libertà di amare qualsiasi sesso che secondo me è un argomento da affrontare in questo momento storico.

La collaborazione con Pierre Bouvier del Simple Plan?

E' l'unico featuring del progetto. È inutile dirvi che ho il suo poster da quando sono piccolino, avere un pezzo con lui è un sogno. Mi son detto: per dare credibilità a questo progetto deve esserci uno che è ai vertici di questo genere. Gli ho scritto direttamente su Instagram ma avevo zero speranze.

Cosa gli hai scritto?

Ciao Pierre sono Gionny, un artista italiano, ti va di fare un pezzo con me?

Dopo 20 giorni mi ha risposto “sì, facciamolo”. Credevo di essermi sbagliato, di aver scritto a una fan page. Ho chiamato tutti come se avessi vinto al superenalotto. Gli ho risposto quasi incredulo, gli ho mandato Nicotina senza i ritornelli e dopo un po' di giorni mi ha dato il suo numero e mi ha detto ti videochiamo tra cinque minuti e facciamo il pezzo.

E tu?

In tutta questa storia io ero sempre più incredulo. E' stata un’esperienza fuori dalla realtà per me. Dopo due ore mi ha mandato le voci. È veramente una persona incredibilmente umile. Mi ha scritto su Whatsapp ringraziandomi per averlo voluto nel mio disco. Penso che quello screenshot me lo stamperò.