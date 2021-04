Benedetto Alchieri motivazionale con Stai Su: il video

Stai su è il mio nuovo singolo inedito, sono un cantautore, compositore e sceneggiatore di video musicali e trailer TV, piuttosto che “artista”, mi rivedo nella definizione di “artigiano delle idee”, originario di Vaiano Cremasco, continuo la mia sperimentazione in musica e immagini, proponendo messaggi positivi nell’attuale contesto sociale, la pandemia come un buco nero cerca di attirarci nel mondo oscuro della paura, della depressione e della inutilità. Durante le mie attività lavorative a contatto con i bambini, si ascolta musica, un modo carino di abbinare l’equilibrio educativo con l’attività ludica, da qui la sorpresa di ragazzini dai 6 ai 12 anni che chiedono di ascoltare “We will rock you” dei Queen o “Paranoid” dei Black Sabbath, il fatto è che la cultura musicale dipende ancora tanto dall’habitat familiare, la musica quando è bella è bella, i capolavori sono immortali, al di là dei generi, delle mode e delle etichette, questo mi convince a comporre in modo più istintivo, facendo ascoltare i miei brani inediti nel mezzo di playlist tra un tormentone del momento ed un grande classico, i ragazzi apprezzano le mie canzoni, le richiedono ed insistono spontaneamente di voler partecipare un giorno ad un videoclip musicale, cosa che voglio assolutamente accontentare quando possibile.



Da qui l’arrivo alla pubblicazione di “Stai su”, in uscita in radio, videoclip ed in tutti i Digital Store, una canzone ritmata, che ti entra, di gran presa, con un testo-inno al volersi bene, al lasciar correre e scorrere i continui giudizi e pregiudizi altrui che risuonano sempre più come sentenze e spesso ledono l’autostima e fanno danni, bisogna imparare ad amarsi e ad amare, la canzone è un inno solare e pieno di colori, è una ripartenza dopo le difficoltà, al di là di tutto e tutti, perché la vita è tanto faticosa, quanto un Dono Miracoloso e Meraviglioso. Alla registrazione ed arrangiamento della canzone hanno collaborato i musicisti Ottavio Bolzoni, Tommy Dell’Olio e Federico Terradico, il video del brano e’ stato Coreografato dalla Insegnante di Danza Elena Bonizzi con sei Alunne Ballerine.



Ho scelto come Location la palestra vuota e spoglia di Vaiano Cremasco, fotografia del periodo, il gesto simbolico vuole essere una dedica ed augurio ad una ripartenza alle varie attività e discipline sportive ed artistiche costrette al blocco totale a causa della Pandemia, con il serio rischio di minare alla salute psicofisica dei nostri ragazzi, vittime sacrificali troppo spesso dimenticate, la palestra vuota e spoglia si è trasformata in una “boccata di ossigeno”, l’operazione sembra essere riuscita, che sia di buon auspicio…