Negramaro vincono Premio Amnesty 2021 col brano Dalle mie parti

La premiazione avverrà il 25 luglio durante la serata finale della 24ma edizione di “Voci per la Libertà - Una canzone per Amnesty” . Il festival si terrà dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare

E' una canzone di una bellezza struggente. Sembra la versione in musica de La Luna e i Falò di Cesare Pavese. Dalla mie Parti è il brano che chiude l'album Contatto dei Negramaro e le sue parole ci lasciano in bocca il gusto vero della vita, un po' amaro e melanconico ma intriso di speranza. E' un pezzo che raccoglie tanti punti di domanda eppure ci porta delle risposte. Ci muove spunti di riflessione profondi su di noi, sul mondo e su chi ci sta vicino. Così Giuliano Sangiorgi ha commentato l'assegnazione del Premio: “Grazie! Grazie a tutti quelli che hanno compreso fino in fondo il testo di questa canzone e non sono caduti nella tentazione, comune a molti in questi periodi bui, di dirmi sei un cantante, canta!. Sì, sono un cantante e canto quello che penso e penso quello che canto, e quando si tratta di diritti umani, non c’è silenzio che tenga”.