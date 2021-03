Negramaro, primo...Contatto: una magia il live streaming di Roma

Di rosso vestito Giuliano Sangiorgi apre il live con Noi Resteremo in Piedi , brano simbolo di una nuova resistenza che ha visto nella band salentina una colonna. Uno scatto rock per entrare subito sotto la loro cupola e poi lasciarsi sedurre da La Cura del Tempo. Intorno a Giuliano ci sono tutti i Negramaro : Lele Spedicato, Danilo Tasco, Ermanno Carlà, Andrea Mariano e Andrea De Rocco . Lo stare in formazione compatta credo renda meno dolorosa l'assenza del pubblico con quale si stabilisce da subito, fin dalla terza canzone il Contatto . Giuliano dice che è etereo e digitale "che torrnemo presto ad abbracciarci ma dobbiamo stare attenti ancora per un po'....ora Devi solo ballare ". E mentre Giuliano canta si alzano gli occhi verso la luna e si cerca di prendere una stella. E' istintivo allungare le mani. Il blu notte domina, sulle loro testa sembra di vedere l'astronave di ET e arriva Come non fosse successo mai niente .

Arriva la prima incursione nel passato con Via Le mani dagli Occhi: "Immaginiamo che la gente a casa stia ballando". A guardare i ragazzi nei momenti in cui vengono inquadrati sembrano in una fase mistica, si legge nei movimenti e nei tratti del volto la voglia che avevano di tornare a suonare. E' come un concerto reale, Giuliano chiede al pubblico a casa di ripetere via le mani dagli occhi in varie tonalità e c'è da scommettere che molti lo stanno facendo. Le tastiere si prendono il loro spazio: Andrea Mariano accenna una intro e poi diventa protagonista Giuliano al pianoforte, esce dalla cupola e si concede una struggente Non è mai per sempre. La commozione di Fino all'imbrunire e poi tante farfalle virtuali sul cielo di Roma, un sottofondo di chitarra e di basso, una dolcezza antica, bella per poi trovare due punti lontani ma equidistanti nella galassia...è Per uno come me. E' il momento di ringraziare le maestranze e lo fa Giuliano con poche parole ma dirette e poi ricorda il loro primo palco e il brivido scende lungo la schiena ascoltando La Prima volta: che voglia di riperdersi in certi occhi magari girando su stessi. Il saluto, aspettando il tour vero che debuttera il prossimo 7 ottobre da Rimini (data zero), è con Tra Nuvole e Lenzuole ma soprattutto finisce con tutti, a casa, slanciati verso l'alto, come dice Giuliano...su le gambe! E' così che si attraversa il silenzio dell'oceano.