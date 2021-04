Vergo pubblica "Altrove", il suo primo singolo dopo XF2020

Dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico con la hit da oltre 2 milioni di stream "Bomba" nel corso dell'ultima edizione di XFactor, l'iconico Vergo pubblica "Altrove", il suo primo singolo dopo l’esperienza televisiva, in uscita a mezzanotte di giovedì 15 aprile 2021 per FLUIDOSTUDIO.

Dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico con la hit da oltre 2 milioni di stream "Bomba" (IL VIDEO) nel corso dell'ultima edizione di XFactor (VAI ALLO SPECIALE DI XF2020), l'iconico Vergo pubblica "Altrove", il suo primo singolo dopo l’esperienza televisiva, in uscita a mezzanotte di giovedì 15 aprile 2021 per FLUIDOSTUDIO. La partecipazione a XFactor ha dato nuova consapevolezza a Vergo che, più determinato che mai, brama di trovare un posto per il suo reggaeton romantico nel cuore e nelle playlist di tutti. Continuando a svelare nuovi lati di sé e del suo animo nero, "Altrove" prosegue l'esplorazione dell'immaginario di "Nella Balera", secondo singolo presentato nel corso di XFactor, calandosi nuovamente in un gioco di sguardi, carezze e seduzione.

L'invito di Vergo

L'invito di Vergo, autore del testo, è quello di continuare a sciogliere le catene e lasciarsi andare, assecondando la scintilla che possa far esplodere anche l'amore più inaspettato, come quello tra due persone amiche (da qui nasce la provocazione di Vergo: «E sai tanto di me ma non sai che dire e ci fa ridere...»).