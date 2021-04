8 maggio, arriva il Vax Live: concerto anti-Covid con Selena Gomez

approfondimento

Organizzato dall'associazione Global Citizen, Vax Live è “un concerto per riunire il mondo”, una dichiarazione d'intenti che si legge nel sito dedicato all'iniziativa: “Vogliamo celebrare la speranza che i vaccini anti-Covid stanno offrendo alle famiglie e alle comunità di tutto il mondo. Ci appelliamo a tutti i leader mondiali affinché facciano un passo avanti e assicurino i vaccini per tutta la popolazione, in modo da dichiarare conclusa la pandemia ovunque, per chiunque”. La finalità principale del Vax Live è appunto quello di assicurare una distribuzione più equa dei vaccini anti-Covid (LO SPECIALE DI SKY TG24). Pre-registrato al SoFi Stadium di Los Angeles, il concerto andrà in onda su ABC, ABC News Live, CBS, YouTube e le stazioni radio iHeartMedia dalle 20 ora di New York (quindi dalle 2 ora italiana). Su Youtube sarà anche disponibile una extended version del concerto, che comprenderà anche le performance di NCT 127 e dei Try Guys. L'iniziativa ha il supporto di numerosi leader politici in tutto il mondo, dal presidente della Commissione Europea Ursula non der Leyen al primo ministro italiano Mario Draghi, dal premier norvegese Erna Solberg a quello spagnolo Pedro Sanchez.