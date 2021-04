Sananda Maitreya arriva col singolo Don’t Break My Balls: il video

A tutti noi sarà capitato qualche volta di pronunciare "Don’t Break My Balls". Dovunque, e con chiunque. Spesso, nelle dinamiche relazionali, è un atto potente che caratterizza un momento delicato di tensione e attrito. Trascinato dalle note e dalle parole di Sananda ho cercato di trasformare questo atteggiamento verbale in un gesto liberatorio ironico e divertente. Un balletto che porta energia nuova nei nostri momenti difficili, in ufficio, in casa, in famiglia e nelle nostre attività. Da italiani comunichiamo con i gesti e un breve e scomposto balletto potrebbe entrare nella nostra libreria gestuale per comunicare disappunto, ma nello stesso tempo ottimismo. È un invito a trasformare le fasi critiche in momenti di gioia e condivisione, riportando l’armonia e il sorriso nelle piccole e grandi situazioni della vita. Quindi, se vi capiterà di vedere qualcuno in strada che improvvisa un balletto alla propria fidanzata, non allarmatevi, ma sorridete perché è il nuovo modo di dire "Don’t Break My Balls" ma nello stesso tempo Ti Voglio Veramente Bene!

Ogni cantautore desidera nella propria vita scrivere una canzone che incarni il “sentimento universale”, che può essere facilmente compreso ovunque nel mondo in qualsiasi momento. Una canzone con cui tutti possano relazionarsi per portare all’attenzione il tessuto connettivo che noi tutti condividiamo come membri dell’unica razza che esista, la razza umana. “NON ROMPERE LE PALLE - DON’T BREAK MY BALLS” è una frase di genere neutro e multigenerazionale, che si può trovare ovunque nel mondo. E’ la prima frase che in Italia i bambini dicono dopo ‘Mamma’!

approfondimento

Sananda Maitreya, racconta la sua ispirazione in Pandora’s PlayHouse

Don’t Break My Balls



Non Rompere Le Palle, Ma Dai !

(Don’t Break My Balls, Come On).

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls !

DON’T BREAK MY BALLS

THEY’RE WHAT I NEED

I AIN’T GOT NO SPARE

I JUST GOT A PAIR

DON’T BREAK MY BALLS

THEY’RE MY BEST FRIEND

THEY’RE WHERE I START

& WHERE I END

DON’T BREAK MY BALLS

JUST BREAK THE WIND

Ma, Mi Ascolti !

(Hey, Just Listen To Me).

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls !

DON’T BREAK MY BALLS

THEY’RE SENSITIVE

& THEY HAVE GOT

A LOT MORE TO GIVE

DON’T BREAK MY BALLS

‘CAUSE THEY’RE NOT FREE

I HAD TO PAY

WITH MY HISTORY

DON’T BREAK MY BALLS

IT’S NOT A MYSTERY

Ma Lasciami in Pace !

(Would You Just Leave Me Alone ?).

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls !

DON’T BREAK MY BALLS

THERE’S LOVE INSIDE

& RULE NUMBER ONE

IS ‘I MUST SURVIVE’

DON’T BREAK MY BALLS

THIS AIN’T A PentHouse

SO YOU PAY YOUR RENT

IN COMPLIMENTS

DON’T BREAK MY BALLS

THAT’S COMMON SENSE

Mamma Mia !

(Mamma Mia).

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break ‘Em

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls !

DON’T BREAK MY BALLS ‘CAUSE IT AIN’T COOL

YOU WANNA BREAK SOME BALLS ?

GO SHOOT SOME POOL

‘CAUSE I AIN’T JOHN

& I AIN’T PAUL

I AIN’T ST. PETER

BUT YOU AIN’T EITHER

DON’T BREAK MY BALLS

‘CAUSE I’M A BELIEVER

I AIN’T GOT NO SPARE

I JUST GOT A PAIR

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls

Don’t Break My Balls !